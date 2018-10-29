ÖZET İZLE | Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor özet izle goller izle | Beşiktaş - Çaykur Rizespor kaç kaç?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Siyah - Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Pektemek (2), Fink (kendi kalesine) ve Vagner Love kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise Enzo Roco (kendi kalesine) attı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma bir penaltı atışından yararlanamadı.

RİZESPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI

Çaykur Rizespor mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Karadeniz ekibinde Orhan Ovacıklı 10. dakikada, Saadane ise 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Adriano 8 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adriano, Rizespor mücadelesinde ilk 11'de başladı. 8 maç aradan sonra ilk 11'de bir maça çıkacak olan Brezilyalı futbolcu, son olarak 5. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 89. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bursaspor maçının ardından sahaya ilk 11'de çıkmayan Adriano, 4 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise forma giymedi.

Pektemek, 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 3. dakikasındaağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıktığı ilk lig maçında gol attı.

Beşiktaş'ta Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Maçın başında Quaresma'nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu. İlk yarıda dakikalar 40'ı gösterdiğinde bir kez daha sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, yine Quaresma'nın ortasında farkı 2'ye çıkaran futbolcu oldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı.

Quaresma, Başakşehir'de yok

Beşiktaş'ın Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Quaresma, Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Rizespor maçına kart sınırında çıkan Portekizli yıldız futbolcu, mücadelenin 31. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Quaresma, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Quaresma sağ kanattan son çizgiye inip kale sahası içinde bulunan Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcunun topuğuyla yaptığı klas vuruşta top ağlara gitti. 1-0

10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı hareket sonrasında VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu yeniden inceledi ve bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

21. dakikada Ali Çamdalı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vedat Muriqi kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

23. dakikada sahasından çıkmakta zorlanan Rizespor savunması son olarak kalecisiyle oynadı. Kaleci Gökhan'ın vuruşunda Love'a çarpan top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Quaresma'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Quaresma'da kaldı. Portekizli yıldızın güzel ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 2-0

45+2. dakikada Gökhan Gönül sağdan son çizgiye inerek, kale sahası içine hareketlenen Caner Erkin'i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gökhan gole engel oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin topu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Karius topu kornere gönderdi.

49. dakikada kazanılan korner atışında Boldrin ceza sahasına gönderdi. Süleyman'ın kafasından seken top son olarak Roco'ya çarpıp ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Caner Erkin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love, dönerek rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.

59. dakikada Vagner Love'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular itiraz etti ve hakem Bülent Yıldırım, VAR'a danıştı. Yıldırım pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

60. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Quaresma yerden sert vurdu ancak kaleci Gökhan penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

61. dakikada Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltı atışının ardından hakeme itirazlarını sürdüren Çaykur Rizespor'lu Saadane, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu Caner tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

72. dakikada Quaresma rakiplerini bir bir çalımlayarak son çizgiye indi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner çok sert vurdu, savunmanın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 3-1

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahası içindeki Vagner Love güzel bir orta yaptı. Brezilyalı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano (Güven dk. 81), Atiba, Oğuzhan (Medel dk. 64), Gökhan Töre (Caner dk. 33), Quaresma, Mustafa Pektemek, Love

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Tolgay, Necip, Dorukhan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan ?, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu (Fink dk. 46), Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Koray, Boldrin (Mustafa dk. 80), Süleyman (Petrucci dk. 69), Muriqi

Yedekler: Ujkani, Talbi, Jach, Gladkyy, Emirhan, Eren, Umar Aminu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 3 ve 40), Caner (dk. 72), Vagner Love (dk. 79) (Beşiktaş), Roco (dk. 49 k.k.) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Orhan Ovacıklı (dk. 10), Saadane (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Quaresma, Vida, Adriano (Beşiktaş)



