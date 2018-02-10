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ÖZET İZLE: Beşiktaş 5-0 Karabükspor Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Karabük kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Karabükspor karşılaştı. Beşiktaş Karabükspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş ile Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Beşiktaş 5-0 Karabükspor Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Karabük kaç kaç bitti?
Beşiktaş Karabükspor Maçından Kareler - Foto Galeri

10 Şubat 2018 21:28
Beşiktaş Karabükspor Maç Sonu - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Kardemir Karabükspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

4. dakikada Babel’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

8. dakikada Talisca’nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo’nun yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.

11. dakikada sol kanattan Adriano’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Quaresma’nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül topu arkaya indirdi. Kale önünde topla buluşan Pepe’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Oğuzhan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar’dan dönen top Babel’de kaldı. Babel’in kaleye gönderdiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

27. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Babel’in içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar’dan dönen topa Talisca tekrar vurdu, bu kez savunmadan dönen Brezilyalı futbolcu rövaşata ile tamamlayarak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

41. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Negredo’nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’ın ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada sol taraftan Adriano’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Negredo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü. Dönen topa Quaresma’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

58. dakikada Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma’nın kaleciyle karşı karşıya

kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.
59. dakikada sol taraftan Adriano’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Love’un dokunuşunda meşin

yuvarlak ağlara gitti. 3-0
67. dakikada Quaresma’nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışından Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak iki direğe çarparak filelere gitti. 4-0

90+1. dakikada sol kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'a da çarparak ağlara gitti. 5-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xxx, Medel xx, Adriano xx, Oğuzhan xx (Vida dk. 56 xx), Atiba xxx, Quaresma xxx, Babel xx (Lens dk. 76 xx), Talisca xxxx, Negredo xx (Love dk. 56 xxx)

Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolgay, Alpay, Caner

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Hakan Aslantaş x (Murat Akın dk. 76 x), Kravchenko x, Ferhat Görgülü x, İshak x, Skulason x, Osman x, Biliznichenko x (Stahl dk. 36 x), Ergin x (Kage dk. 67 x), Ibanez x, Alexe x

Yedekler: Rybka, Talha, Traore, Özgür, Alican, Leandro, Yusuf

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Pepe (dk. 14), Talisca (dk. 27 ve 84), Love (dk. 59 ve 90+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Osman, Skulason (Kardemir Karabükspor), Oğuzhan, Atiba, Adriano (Beşiktaş)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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