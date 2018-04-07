ÖZET İZLE: Beşiktaş 5-1 Göztepe Maçı Özeti Golleri İzle | Beşiktaş Göztepe kaç kaç bitti?

Beşiktaş Göztepe maç özeti ve golleri izle ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi ağırladı. Müsabakadan Beşiktaş 5-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, Göztepe karşısında görev alamadı. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül ise yedek soyundu. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Gary Medel ile Adriano, cezalarının bitmesinin ardından Göztepe maçında ilk 11'de forma giydi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın kafa vuruşunda top kaleci Beto’da kaldı.

19. dakikada Caner’in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel’in ceza sahası dışına verdiği pasta Medel’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in şutunu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

44. dakikada ceza sahası dışı sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Caner’in şutu direğin üstünden auta çıktı.

47. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca sol kanatta Caner’e pası verdi. Caner’in ortasında ceza sahası içinde kafayı Negredo vurdu. Ancak Beto gole izin vermedi.

53. dakikada Babel’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens’in şutu direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın plase şutunu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

64. dakikada Caner’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte Necip topu geriye doğru aşırttı. Tosic’in gelen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

70. dakikada Halil’in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Castro’nun kafa vuruşu kaleci Fabri’de kaldı.

71. dakikada Poko’nun ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Halil’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

73. dakikada Demba Ba’nın ceza sahası dışı sağ taraftan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

78. dakikada Medel’e yaptığı sert faul nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılan Rotman, kartın ardından hakeme teması sonrası ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

86. dakikada Mustafa’nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Larin’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın sol tarafa verdiği pasta Babel’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx, Pepe xx, Tosic xxx, Caner xxx (Larin dk. 83 xxx), Medel xxx, Necip xx, Lens xx (Vida dk. 76 x), Talisca xxx, Babel xxxx, Negredo x (Mustafa dk. 73 xx)

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Alpay, Gökhan Töre, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Beto xx, Sabri xx, Reis xx, Leo xx, Tanju xx (Elessa dk. 83 ?), Selçuk xx (Tayfur dk. 50 xx), Rotman xx, Castro xx, Poko xx, Halil xxx, Demba Ba xx

Yedekler: Günay, Yavuz, Ghilas, Scarione, Erol Hakan, Serkan, Enes

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Talisca (dk. 19), Medel (dk. 26), Tosic (dk. 64), Larin (dk. 86), Babel (dk. 87) (Beşiktaş), Halil (dk. 71) (Göztepe)

Kırmızı kart: Rotman (dk. 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Demba Ba, Leo, Tanju, Tayfur (Göztepe), Mustafa (Beşiktaş)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş

