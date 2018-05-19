ÖZET İZLE | Beşiktaş 5-1 Sivasspor özet izle goller izle

Beşiktaş - Sivasspor! Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah - Beyazlılar mücadeleyi 5-1 kazandı ve ligi galibiyetle kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Larin (3) Talisca ve Babel kaydetti. Bu galibiyetle Beşiktaş ligi 71 puanla 4. sırada bitirdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Necip Uysal'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
25. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Emre’nin yerden ortasında kale önünde Hakan'ın vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.
30. dakikada Babel’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Sivasspor yarı sahasından çıkmak isterken Beşiktaşlı Oğuzhan topu kaptı. Oğuzhan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Larin vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
44. dakikada sağ kanattan Robinho'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Rybalka'nın sert şutu üstten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakika ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın plase vuruşu rakibe çarparak kornere gitti.
50. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal güçlükle kornere çeldi.
51. dakikada Beşiktaş korneri sağ kanattan Talisca ile kullandı. Topa kale önünde iyi yükselen Larin’in kafa vuruşu ağalarla buluştu. 2-0
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre’nin sert şutunu kaleci Fabricio güçlükle çıkardı.
54. dakikada ceza sahası içinde ortalanan topu Beşiktaş defansı uzaklaştıramadı. Robinho’nun şutunu Vida çizgide çıkardı. Dönen topu Hakan Arslan tamamladı. 2-1
74. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin’in plase vuruşu ağalarla buluştu. 3-1
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca’nın vuruşu Larin’e çarparak ağalarla buluştu. 4-1
86. dakikada Talisca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşu uzak direkte ağalarla buluştu. 5-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz,
Beşiktaş: Fabri xx, Adriano xx, Babel xxx, Oğuzhan xx (Fatih dk. 80 x), Medel xx, Lens xx (Mustafa Pektemek dk. 64), Tolgay xx, Necip xx, Vida xx, Talisca xxx, Larin xxx (Gökhan Töre dk. 82 ?)
Yedekler: Tolga, Utku, Vagner Love, Alpay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal x, Kone x (Bifouma dk. 62 x), Auremir x, Boye xx, Rybalka xx (Mert Hakan dk. 79 x), Hakan Arslan xxx, Emre xx, Ziya xx, Robinho x (Muhammet dk. 75 x), Medjani xx, Ndinga xx
Yedekler: Sergio Rochet, Tolgahan, İbrahim, Hakan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Talisca (dk. 30), Larin (dk. 50, 74 ve 77), Babel (dk. 85) (Beşiktaş), Hakan (dk. 54) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı Kart: Ndinga (dk. 66) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Larin, Medel, Vida (Beşiktaş), Robinho, Emre, Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
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