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ÖZET İZLE | Beşiktaş - Altınordu özet izle goller izle | Beşiktaş - Altınordu kaç kaç?

ÖZET İZLE | Beşiktaş - Altınordu özet izle goller izle | Beşiktaş - Altınordu kaç kaç?
ÖZET İZLE | Beşiktaş - Altınordu özet izle goller izle | Beşiktaş - Altınordu kaç kaç?

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. İşte Beşikaş - Altınordu karşılaşmasının geniş özeti...

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Siyah - Beyazlılar 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Beşiktaş'a gelibiyeti getiren golleri Negredo ve Güven Yalçın kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise Serdar'dan geldi.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Beşiktaş: Karius, Ege Atlam, Hüseyin Seyliğli (Erdoğan Kaya dk. 66), Alpay Çelebi (Rıdvan Yılmaz dk. 75), Atiba Hutchinson (Querasma dk. 46), Lens, Güven Yalçın (Kartal Kayra dk. 85 ?), Necip Uysal, Gökhan Töre (Oğuzhan Aydoğan dk. 78), Negredo (Mustafa Pektemek dk. 46), Love (Berkay Can dk. 71)
Yedekler: Ersin Destanoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Altınordu: Erce Kardeşler (Erhan Erentürk dk. 46), Recep Yemişci, Kerim Alıcı (Mehmet Enes dk. 64), Ali Yaşar (Yusuf Acer dk. 58), Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün (David Deniz dk. 58), Muhammed Mert (Berkay Samancı dk. 58), Alican, Sefa, Anıl, Serdar Deliktaş (Kemal Rüzgar dk. 71)
Yedekler: Murat Uçar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Negredo (dk. 24), Güven (dk. 45) (Beşiktaş), Serdar (dk. 59) (Altınordu)  

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