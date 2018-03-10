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ÖZET İZLE: Boluspor 0-1 Rizespor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Boluspor Rizespor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 27.hafta karşılaşmasında Boluspor Rizespor ile karşılaştı. Boluspor Rizespor maçı kaç kaç bitti? Boluspor Rizespor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Boluspor 0-1 Rizespor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Boluspor Rizespor kaç kaç bitti?

10 Mart 2018 14:54

Boluspor 0-1 Rizespor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto 1. Lig’in 27.hafta karşılaşmasında Boluspor sahasında Karadeniz temsilcisi Rizespor'u ağırladı. Rizespor mücadele'den 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Rizespor bu sonuçla puanını 52'ye çıkartarak liderliğini sürdürürken, Boluspor ise 43 puanda kaldı. 

BOLUSPOR RİZESPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Maçtan dakikalar

10’uncu dakikada, topla birlikte ceza sahası içine giren Melih Okutan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi. 

14’üncü dakikada, Yusuf Emre’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu 

19’uncu dakikada, topla birlikte ceza sahası içine giren Mehmet Uslu’un pasında Segovia’nın şutu ağlara gitti. 0-1 

32’inci dakikada, İrfan Başaran’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu eliyle çeldi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Çaykur Rizespor defansı topu uzaklaştırmayı başardı. 

53’üncü dakikada, ceza sahası dışından Mustafa Durak’ın sert şutu üst direğe çarparak auta gitti. 

78’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Guido Koçer’in sert şutu yan ağlarda kaldı. 

85’inci dakikada, Akabueze’nin kullandığı serbest vuruşta, top önce üst direğe daha sonra kaleciye çarparak kornere gitti.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Boluspor: Gökhan xx, Furkan xx, Diarra xx, Renato xxx, Umut xx, Özgür İleri xx, İrfan xx (Akabueze dk. 46 xx), Yusuf Emre xx (Guido dk. 77 x), Mustafa Durak xx, Melih xx (Santos dk. 66 xx), Poepon xx
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Alim, Sefa Yılmaz, Ahmethan, Burak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Mauricio xx, Saadane xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Galip xx, Süleyman xx (Oğulcan dk. 56 x), Abdullah Durak xx (Koray dk. 71 x), Samudio xxx (Recep dk. 89 x), Vedat xx
Yedekler: Kaya, Cihan, Santos, Furkan, Özgür, Ümit, Turgut Doğan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı Kartlar: Mauricio, Vedat (Ç.Rizespor), Mustafa, Poepon, Renato (Boluspor)
Gol: Samudio (dk. 19) (Çaykur Rizespor)  

 

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