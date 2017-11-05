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ÖZET İZLE: Boluspor 1-0 Samsunspor | Boluspor Samsunspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

TFF 1. Lig'in 11.hafta karşılaşmasında Boluspor bugün Samsunspor ile karşılaştı. Boluspor Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Boluspor Samsunspor maçı geniş özeti ve golleri izle

ÖZET İZLE: Boluspor 1-0 Samsunspor | Boluspor Samsunspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

05 Kasım 2017 15:21

 TFF 1. Lig’in 11’inci haftasında Boluspor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

1. dakikada İrfan Başaran’ın rakiplerini geçerek ceza sahası dışından sert vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.

8. dakikada Akabueze’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kurtardı.

24. dakikada ceza sahası içine verilen pasta topla buluşan Halil İbrahim Pekşen’in şutu kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.

67. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Angan şutunu çekemeden kaleci Gökhan yatarak topu aldı.

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutundaFurkan Köse iki hamlede meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada Santos'un sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Guido'nun sert şutu filelere gitti. 1-0

 Boluspor Samsunspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Orkun Aktaş xx, Gökmen Baltacı xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Renato Arapi xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 46 xx), İrfan Başaran xx (Santos dk. 66 xx), İshak Çakmakçı xx, Melih Okutan xx (Guido Koçer dk. 78 xxx), Akabueze xx, Poeon xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Pedro, Sefa Yılmaz, Burak Asan, Mustafa Durak, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Samsunspor: Furkan Köse xx, Erkam Reşmen xx, Hasan Hatipoğlu xx, Albulkerim Bardakçı xx, Çağrı Ortakaya xx, Ufuk Budak xx, Gökay Iravul xx, Chibuike xx (Ercan Yazıcı dk. 88 ?), Halil İbrahim Pekşen xx (Ahmet Burak Solakel dk. 78 x), Ahmet Cebe xx, Angan xx (Göksu Türkdoğan dk. 69 x)
Yedekler: Sifakis, Kemal İşlemek, Samaras, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Enes İslam, Ömer Kandemir
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Gol: Guido Koçer (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kart: Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, İshak Çakmak, (Boluspor), Çağrı Ortakaya, Chibuike, Ufuk Budak (Samsunspor) 

Faruk Çidem

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