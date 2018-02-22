ÖZET İZLE: Boluspor 1-1 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Boluspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

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Maçtan Dakikalar
22. dakikada Boluspor’un Yusuf Emre ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Nobre ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. 1-0
55. dakikada B.B. Erzurumspor’un kullandığı kornerde topa yükselen Nobre’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ahmet Şimşek xx, Ata Yıldırım xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx, Diarra xx, Renato xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (İshak Çakmak dk. 70 x), Yusuf Emre Gültekin xxx, Sefa Yılmaz xx (Guido Koçer dk. 77 x), Melih Okutan xxx, Mustafa Durak xx (Akabueze dk. 46 xx), Poepon xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Pedro, Furkan Şeker, Ahmethan Köse, Burak Asan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Muammer Atalay xx, Acka xx, Trtovac xx, Tolga Ünlü xxx, Metin Yüksel xx, Scuk xx, Savage xx, Gökhan Karadeniz xx (Osman Şahin dk. 90 ?), Burhan Eşer xx (Taylan Antalyalı dk. 65 xx), Mert Nobre xxx (Bekamenga dk. 73 x)
Yedekler: Ahmet Altın, Abdulkadir Özdemir, Selim Aydemir, Erman Bulucu, Alperen Bektaş, Muhammed Emin Polat
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Mert Nobre (dk. 22 k.k.) (Boluspor), Mert Nobre (dk. 55) (B.B. Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Gökhan Değirmenci (Boluspor)
Faruk Çidem