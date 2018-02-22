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ÖZET İZLE: Boluspor 1-1 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Boluspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

Boluspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle bu haberde. Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor ile B.B. Erzurumspor ile karşılaştı. Boluspor Erzurumspor maçı kaç kaç bitti, Boluspor Erzurumspor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Boluspor 1-1 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Boluspor Erzurumspor kaç kaç bitti?

22 Şubat 2018 18:08

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

22. dakikada Boluspor’un Yusuf Emre ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Nobre ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi. 1-0

55. dakikada B.B. Erzurumspor’un kullandığı kornerde topa yükselen Nobre’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ahmet Şimşek xx, Ata Yıldırım xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx, Diarra xx, Renato xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (İshak Çakmak dk. 70 x), Yusuf Emre Gültekin xxx, Sefa Yılmaz xx (Guido Koçer dk. 77 x), Melih Okutan xxx, Mustafa Durak xx (Akabueze dk. 46 xx), Poepon xxx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Pedro, Furkan Şeker, Ahmethan Köse, Burak Asan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Muammer Atalay xx, Acka xx, Trtovac xx, Tolga Ünlü xxx, Metin Yüksel xx, Scuk xx, Savage xx, Gökhan Karadeniz xx (Osman Şahin dk. 90 ?), Burhan Eşer xx (Taylan Antalyalı dk. 65 xx), Mert Nobre xxx (Bekamenga dk. 73 x)
Yedekler: Ahmet Altın, Abdulkadir Özdemir, Selim Aydemir, Erman Bulucu, Alperen Bektaş, Muhammed Emin Polat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mert Nobre (dk. 22 k.k.) (Boluspor), Mert Nobre (dk. 55) (B.B. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Gökhan Değirmenci (Boluspor) 

Faruk Çidem
 

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