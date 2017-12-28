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ÖZET İZLE: Boluspor 2-1 Akhisarspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bolu Akhisar maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor Akhisarspor ile karşılaştı. Boluspor Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Boluspor Akhisarspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Boluspor 2-1 Akhisarspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bolu Akhisar maçı kaç kaç bitti?

28 Aralık 2017 18:20

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Boluspor defansının yaptığı hatada topu alan Olcan Adın’ın pasında ceza sahası içinde Muğdat’ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

63. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Muğdat’ın sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

69. dakikada, Melih’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido’nun sert şutu üstten auta çıktı.

85. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahasına ortasında ters vuruş yapan Kadir Keleş, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

88. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde Melih’in sert şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-1

KÜNYE

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, İbrahim Bozbey xx

Boluspor: Mahmut Taşkıran xx, Göksu Alhas xx, Pedro Franco xx, Mamadou Diarra xx, Caner Cavlun xx, Burak Asan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 71 xx), Özgür İleri xx, İrfan Başaran xx (Furkan Demir dk. 77 xx), Melih Okutan xxx, Guido Koçer xx (Akabueze dk. 84 ?), Rydell Poepon xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora Bork xx, Alper Babacan xx, Mustafa Yumlu xx (Orhan Taşdelen dk. 45 xx), Caner Osmanpaşa xx (Sissoko dk. 67 xx), Kadir Keleş xx, Eray Ataseven xx, Aykut Çeviker xx, Soner Aydoğdu xx, Olcan Adın xx, Muğdat Çelik xxx (Onur Ayık dk. 76 xx), Ioan Hora xx

Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Barbosa

Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu

Goller: Muğdat Çelik (dk. 63) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Kadir Keleş (dk. 85 k.k), Melih Okutan (dk. 88) (Boluspor)

Sarı kart: Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu, Ioan Hora (Teleset Mobilya Akhisarspor), Mamadou Diarra, Ertuğrul Taşkıran (Boluspor)

Faruk Çidem

 

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