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ÖZET İZLE: Boluspor 2-4 Balıkesir |Boluspor Balıkesir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, Balıkesir Baltok ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada 4-2 mağlup oldu.

ÖZET İZLE: Boluspor 2-4 Balıkesir |Boluspor Balıkesir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

22 Ekim 2017 20:29

Maçtan dakikalar

4. dakikada Boluspor’un kullandığı kornerde Poeopun’un kaleciden dönen topuyla buluşan Akabueze’nin şutu golle sonuçlandı. 1-0

5. dakikada ceza sahası içine topla birlikte giren Otoo’nun şutu ağlarla buluştu. 1-1

37. dakikada Foxi’nin ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Abdulkadir Özgen kafa vuruşuyla gole çevirdi. 1-2

40. dakikada ceza sahası içinde Boluspor defansını geçen Otoo’nun sert şutu ağlara gitti. 1-3

62. dakikada Poepon’un pasında topla ceza sahası içine giren Caner Cavlun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3

85. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Abdukladir'e yapılan müdahaleye hakem penaltı düdüğü çaldı. Abdulkadir kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi. 2-4

İşte Maçın Geniş Özeti Ve Gollerini İzlemek İçin Tıklayınız

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Memişoğlu xx

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Caner Cavlun xx, Renato Arapi xx, Pedro Franco xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Emre Gültekin x (Santos dk. 46 x), İshak Çakmak xx, İrfan Başaran xx (Guido Koçer dk. 76 xx), Akabueze xxx, Melih Okutan xx (Sefa Yılmaz dk. 46), Poepon xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Alim Öztürk, Özgür İleri, Furkan Demir, Cengiz Umut Meraş,

Mustafa Durak

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Balıkesir Baltok: Vukovic xx, Cüneyt Köz xx, Oğuz Yılmaz xx, Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan xx (Mehmet Boztepe dk. 82 x), Foxi xx (Furkan Çil dk. 73 xx), Aissati xx, Mahatma Otoo xxx, Abdülkadir Özgen xxx (Sedat Şahintürk dk. 90 ?)
Yedekler: Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan 

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Akabueze (dk. 4), Caner Cavlun (dk. 62) (Boluspor), Otoo (dk. 5 ve 40), Abdulkadir Özgen (dk. 37 ve 85 pen.) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Balıkesir Baltok), Yusuf Emre Gültekin, Santos, Sefa Yılmaz (Boluspor) 

Faruk Çidem

Etiketler: Boluspor Balıkesir golleri, Boluspor Balıkesir özet izle

 

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