ÖZET İZLE | Boluspor Gazişehir özet izle goller izle

Boluspor - Gazişehir maçı! Spor Toto 1. Lig play-off rövanş karşılaşmasında Boluspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı.



Gazişehir mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından ilk maçı da 1-0 kazanan Gazişehir play-off finalinde Erzurumspor'un rakibi oldu.



Gazişehir'in karşılaşmadaki golleri Jefferson, del Valle ve Özgürcan kaydetti. Boluspor'un tek sayısı ise Guido Kocer'den geldi.



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