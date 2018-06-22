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ÖZET İZLE: Brezilya 2-0 Kosta Rika Maçı Özeti ve Golleri İzle | Brezilya Kosta Rika kaç kaç bitti?

Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya Kosta Rika ile karşılaştı. Brezilya Kosta Rika maçı kaç kaç bitti? Brezilya Kosta Rika maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Brezilya 2-0 Kosta Rika Maçı Özeti ve Golleri İzle | Brezilya Kosta Rika kaç kaç bitti?

22 Haziran 2018 17:09

Brezilya 2-0 Kosta Rika Maçı Özeti ve golleri izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya çok zorlandığı maçta Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho 90+7'de Neymar'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı ve puanını 4'e çıkardı. Kosta Rika ise turnuvadan elendi.  Mücadele'de ayrıca Brezilya lehine verilen bir penaldı da VAR sisteminden yararlanılarak iptal edildi.Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda heyecan E Grubu’ndaki Brezilya - Kosta Rika mücadelesi ile devam etti. Saint-Petersburg Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Brezilya, hücumda ağırlığını ortaya koydu ve sayısız gol pozisyonuna girdi. 78. dakikada Hollandalı hakem Björn Kuipers, Neymar’ın ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR’dan yardım alan Björn Kuipers, penaltı kararını iptal etti.

Brezilya beklediği golü ise uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada sahneye çıkan Philippe Coutinho takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maç skorunu ise 90+7. dakikada Neymar tayin etti ve mücadele 2-0 sona erdi. Coutinho attığı golle turnuvadaki ikinci golünü kaydetti. Bu maçla birlikte Brezilya puanını 4’e çıkarırken, Kosta Rika ise ikinci maç sonunda puan elde edemedi ve turnuvadan elendi. 

Müsabakanın son düdüğünün çalmasının ardından Brezilya'nın yıldızı Neymar saha içinde sevinç gözyaşlarına boğuldu.  

Oğuzhan Ort

Brezilya Kosta Rika Maçı Özeti ve golleri izle

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