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ÖZET İZLE | Brezilya - İsviçre özet izle goller izle

Brezilya - İsviçre! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İşte Brezilya İsviçre karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Brezilya - İsviçre özet izle goller izle

17 Haziran 2018 22:46

Brezilya - İsviçre karşılaşması! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ilk maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sambacılar'ın Coutinho'nun ceza sahası dışından attığı şık golle 19. dakikada öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan İsviçre Zuber'in 50. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve iki takım da Dünya Kupası'na bir puanla başladı.

BREZİLYA DA MODAYA UYDU

2018 Dünya Kupası'nın ilk maçlarında favori takımların puan kaybetme modasına Brezilya da uydu. Almanya, Arjantin,İspanya gibi turnuvanın favori takımlarının ardından Brezilya da ilk maçta puan kaybetti.

BREZİLYA - İSVİÇRE KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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