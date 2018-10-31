ÖZET İZLE: Bugsaşspor 0-2 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Bugsaş Trabzon kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Bugsaşspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Stat: Ostim

Hakemler: Sercan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan

Bugsaşspor: Taha Ayan, Enver Yıldız, Turgut Selim Özdemir, Kudbettin Tekin Oğrak, Mustafa Çeçenoğlu, Suat Kaya, Hazarhan Karaca, (Bora Taşdemir dk. 63), Soner Gönül, Ahmet Sun, (Burak Ceylan dk. 75 ?), Eyüp Geyik, (Beytullah Ayduvan dk. 59), Hasan Türk

Yedekler: İbrahim, Muhammed Burak Çelik, Mehmet Ali Can, Emre Şahin

Teknik Direktör: Receai Şahinler

Trabzonspor: Uğurhan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Juraj Kucka, (Zargo Toure dk. 62), Abdulkadir Ömür, (Zeki Yavru dk. 67), Semih Karadeniz, (Olcay Şahan dk. 79 ?), Ibanez

Yedekler: Onur, Esteban, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Vahid Amiri (dk. 25) Turgut Selim Özdemir (dk. 32 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Soner Gönül, Turgut Selim Özdemir, (Bugsaşspor) Murat Cem Akpınar, Juraj Kucka (Trabzonspor)

Trabzonspor'da hedef 9. kupa

Ziraat Türkiye Kupası'na 4'üncü Tur'dan katılacak olan Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupayı 8 kez müzesine götüren bordo-mavililer, 9. kupayı almak için mücadele edecek.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda Fenebahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordo-mavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Kupada ilk kez 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 14 final sonunda 8 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu elde etti.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda Adana Demirspor, 1983-1984 sezonunda Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda Bursaspor, 1994-1995 sezonunda Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Hedef 9. kupa

Trabzonspor, bu sezon 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak. En son 2012-2013 sezonu final oynayan bordo-mavililer Ankara'daki maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan üzülerek ayrılmıştı.

Kadro değişiyor

Trabzonspor, TFF 2. Lig'de mücadele eden Bugsaşspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bu maçta Spor Toto Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Bordo mavililerde bu maç öncesi Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın tedavileri devam ediyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın 2 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: "Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M.Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık olarak 2 ile 3 hafta arasında takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Trabzonspor son 4 sezonun en iyi istatistiğini yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 10 haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 4 sezonun en iyi istatistiklerini yakaladı. Geçtiğimiz sezon söz konusu haftada lider ile arasında 11 puan fark bulunan Trabzonspor, bu sezon ise 6 puanlık fark bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor 15 puan elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla puanını 15'e yükseltti. Bordo-mavililer söz konusu haftalar bazında son 4 sezonunun en iyi istatistiklerini yakaladı.

Zirve ile kopmadı

Trabzonspor, son iki haftada oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun 10. haftasında 12 puan elde ederken, söz konusu haftalarda lider olan Galatasaray'ın ise 23 puanı bulunuyordu. Lider ile arasında 11 puanlık bir fark bulunan bordo-mavililer bu sezon ise 21 puan ile zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor.

Trabzonspor'un 2014-15 sezonu ve sonrasındaki istatistikleri

Sıra O G B M A Y Av Puanı

2014-15 Trabzonspor: 6 10 3 6 1 16 13 0 15

2015-16 Trabzonspor: 9 10 4 2 4 14 14 0 14

2016-17 Trabzonspor: 13 10 3 2 5 7 14 -7 11

2017-18 Trabzonspor: 11 10 3 3 4 19 23 -4 12

2018-19 Trabzonspor: 6 10 4 3 3 18 12 6 15