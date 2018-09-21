ÖZET İZLE: Bursa 0-0 Başakşehir Maç Özeti İzle | Bursa Başakşehir Kaç Kaç Bitti?

Bursa Başakşehir Maçı Geniş Özeti İzle... Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Maçtan dakikalar
3. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun ağlara gönderdi top VAR kararıyla iptal edildi.
8. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşu auta gitti.
18. dakikada Saivet'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mert son anda köşeden çıkarttı.
35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut'un kafa vuruşunu Okan son anda çeldi.
39. dakikada Umut'un hatalı pasında sağ çaprazdan topla buluşan Visca'nın şutu yan ağlarda kaldı.
44. dakikada Tunay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sakho'nun şutunu Mert kurtardı.
50. dakikada Aytaç'ın İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası müsabakanın hakemi VAR'a giderek beyaz noktayı gösterdi.
52. dakikada Adebayor'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Okan sağ köşeden penaltıyı kurtardı.
61. dakikada Tunay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Mert kurtardı.
67. dakikada Saivet'in pasında rakiplerinden sıyrılan Tunay'ın şutu az farkla auta gitti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, O. Gökhan Bilir
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet (Furkan Soyalp dk. 77), Tunay Torun (Yusuf Erdoğan dk. 67), Diafra Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Burak Kapacak, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Jires Kembo, Umut Nayir, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (Mossoro dk. 63), Edin Visca (Kerim Frei dk. 79), İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Emmanuel Adebayor (Riad Bajic dk. 87 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Milos Jojic, Uğur Uçar, Faruk Çakır, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Soner Aydoğdu, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Junior Ciacara (Medipol Başakşehir)
Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan - Fatih Çapkın