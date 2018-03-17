Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Bursaspor 0 - 0 Sivasspor Maçı Özeti İzle |Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti

ÖZET İZLE: Bursaspor 0 - 0 Sivasspor Maçı Özeti İzle |Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Bursaspor ile Sivasspor karşılaştı. Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti. Bursa Sivas maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Bursaspor 0 - 0 Sivasspor Maçı Özeti İzle |Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti

17 Mart 2018 17:38

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu’nun şutu üstten dışarıya gitti.

17. dakikada Kembo’nun içeriye çevirdiği topu Tolgahan son anda Batalla’nın önünde kontrol etti.

31. dakikada N’Dinga’nın savunma arkasına pasında kaleciden sıyrılan Robinho’nun şutunu Ekong çizgi üzerinden kornere gönderdi.

44. dakikada Papp'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Harun son anda kornere çeldi.

45. dakikada rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına giren Robinho'nun pasında Kone topa dokunamadı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cundaş Elbil xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Mikel Agu xx, John Bostock xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx, Georghe Grozav xx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Alper Ademoğlu, Furkan Soyalp, Dzon Delarge, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Hakan Bilgiç xx, Mattias Bjarsmyr xx, John Boye xx, Ziya Erdal x (Paul Papp dk. 22 xx), Henri Saivet xx, Delvin N’Dinga xx, Emre Kılınç xx, Hakan Arslan xx, Robinho xx, Arouna Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Thievy Bifouma, Auremir Santos, Serhiy

Rybalka, Serkan Sarıkaya, Carl Medjani, Gohi Bi Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Barış Yardımcı, John Bostock (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç