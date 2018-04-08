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ÖZET İZLE: Bursaspor 0-1 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Bursaspor Kasımpaşa kaç kaç bitti

Süper Lig'in 28.hafta karşılaşmasında Bursaspor Kasımpaşa ile karşılaştı. Bursaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Bursaspor Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Bursaspor 0-1 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Bursaspor Kasımpaşa kaç kaç bitti

08 Nisan 2018 17:52

Bursaspor Kasımpaşa özet ve golleri izle... Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabakadan Kasımpaşa 1-0 üstün ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada Barış Yardımcı’nın ceza sahası içine yaptığı ortayı arka direkte savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

17. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Moussa Sow’un kafa vuruşunda hakem faul gerekçesiyle oyunu durdurdu.

27. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışından vuruşu Harun’un sağından ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xxx, Mikel Agu xxx, Abdullahi Shehu xx, Jires Kembo xx, Dzon Delarge xx, Bogdan Stancu xx, Moussa Sow xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Eroy, Sinan Bakış, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, George Grozav

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xx, Trezeguet xxx, Diagne xx

Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Murat Can Yıldız, Syam Ben Youssef, Franck Etoundi, Jhon Murillo, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Onur Ural, İlhan Depe, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Trezeguet (dk. 31) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Omeruo (Kasımpaşa)  

 

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