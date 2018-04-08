ÖZET İZLE: Bursaspor 0-1 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Bursaspor Kasımpaşa kaç kaç bitti

Bursaspor Kasımpaşa özet ve golleri izle... Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabakadan Kasımpaşa 1-0 üstün ayrıldı.
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Maçtan dakikalar
5. dakikada Barış Yardımcı’nın ceza sahası içine yaptığı ortayı arka direkte savunma oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
17. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Moussa Sow’un kafa vuruşunda hakem faul gerekçesiyle oyunu durdurdu.
27. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kalecinin kucağında kaldı.
31. dakikada Trezeguet’in ceza sahası dışından vuruşu Harun’un sağından ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xxx, Mikel Agu xxx, Abdullahi Shehu xx, Jires Kembo xx, Dzon Delarge xx, Bogdan Stancu xx, Moussa Sow xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Eroy, Sinan Bakış, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, George Grozav
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Mensah xx, Eduok xx, Trezeguet xxx, Diagne xx
Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Murat Can Yıldız, Syam Ben Youssef, Franck Etoundi, Jhon Murillo, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Onur Ural, İlhan Depe, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Trezeguet (dk. 31) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Omeruo (Kasımpaşa)