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ÖZET İZLE: Bursaspor 0-3 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bursa Başakşehir kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 18.hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Başakşehir karşılaştı. Bursaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Bursa Başakşehir geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Bursaspor 0-3 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bursa Başakşehir kaç kaç bitti?

21 Ocak 2018 17:44

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Maçtan dakikalar

17. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı köşe atışında ceza ön direkte Attamah’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

40. dakikada Emre’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı sol kanattan içeri giren Napoleoni’nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.

41. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına gire Ekoko’nun şutunda kaleci Volkan topu kontrol etti.

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin ortasında savunmadan dönen topla buluşan Yusuf’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan Visca’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Mossoro’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

60. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor’un yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Epureanu’nun pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. 0-3

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Cristian Titi xx, Aziz Behich xx, Barış Yardımcı xx, Ekong xx, Ekoko xx (Grozav dk. 62 x), Batalla x (Yusuf Erdoğan dk. 43 x), Delarge xx, Mikel Agu xx, Badu xx, Moussa Sow x (Stancu dk. 62 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Furkan Soyalp, Faty, Sinan Bakış, Joshua

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Attamah xxx, Caiçara xx, Clichy xx, Epureanu xx, Napoleoni xx, Visca xxx,

Emre Belözoğlu xxx (İrfan Can dk. 65 x), Mahmut Tekdemir xx, Mossoro xxx (Arda Turan dk. 65 xx), Adebayor xx (Mevlüt dk. 84 ?)

Yedekler: Mert Günok, Uğur Uçar, Egemen Korkmaz, Chedjou, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Attamah (dk. 17), Mossoro (dk. 58), Arda Turan (dk. 86) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Badu, Ekoko (Bursaspor), Attamah, Caiçara, Mahmut (Medipol Başakşehir)

 

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