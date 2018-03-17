ÖZET İZLE: Bursaspor 1 - 0 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle |Bursa Sivas maçı kaç kaç bitti

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu’nun şutu üstten dışarıya gitti.
17. dakikada Kembo’nun içeriye çevirdiği topu Tolgahan son anda Batalla’nın önünde kontrol etti.
31. dakikada N’Dinga’nın savunma arkasına pasında kaleciden sıyrılan Robinho’nun şutunu Ekong çizgi üzerinden kornere gönderdi.
44. dakikada Papp'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Harun son anda kornere çeldi.
45. dakikada rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına giren Robinho'nun pasında Kone topa dokunamadı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cundaş Elbil xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Mikel Agu xx, John Bostock xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx, Georghe Grozav xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Alper Ademoğlu, Furkan Soyalp, Dzon Delarge, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Moussa Sow
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Hakan Bilgiç xx, Mattias Bjarsmyr xx, John Boye xx, Ziya Erdal x (Paul Papp dk. 22 xx), Henri Saivet xx, Delvin N’Dinga xx, Emre Kılınç xx, Hakan Arslan xx, Robinho xx, Arouna Kone xx
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Thievy Bifouma, Auremir Santos, Serhiy
Rybalka, Serkan Sarıkaya, Carl Medjani, Gohi Bi Cyriac
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Barış Yardımcı, John Bostock (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)