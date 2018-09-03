ÖZET İZLE | Bursaspor 1-1 Beşiktaş maçı özet izle goller izle | Bursaspor - Beşiktaş kaç kaç?

Bursaspor - Beşiktaş karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 51. dakikada Babel atarken, Bursaspor'un golü 85. dakikada Sakho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 7'ye yükseltti. Bursaspor ise 3 puana yükseldi.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan ilk 11'de

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Bursaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, Partizan karşısında iyi bir futbol oynayıp 1 de gol atan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş tarafından ilk 11'e alındı.

Antalyaspor karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ve Partizan karşısında mücadeleye yedek olarak başlayan Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal'ın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olmuş ve güzel futbolunu bir de golle süslemişti. Partizan önündeki etkili futbolu sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş, başarılı orta saha oyuncusunu Bursaspor deplasmanında ilk 11'e dahil etti.

Gökhan Gönül devam edemedi

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Yusuf Erdoğan'la çarpışarak yerde kalan Gökhan Gönül oyuna devam edemedi.

Bursa deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan ve ilk yarıda özellikle savunmada iyi bir görüntü çizen Gökhan Gönül, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. 45. dakikada Yusuf Erdoğan'la çarpışan ve sonrasında yerde kalan Gökhan Gönül'ün, devre arasında yapılan tetkiklerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Caner Erkin oyuna dahil oldu. Mücadeleye sol bekte başlayan Adriano, Gökhan Gönül'ün yerine sağ beke geçerken, Caner Erkin sol bekte görev aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Negredo’ya yapılan harekette kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa Pepe kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10. dakikada Bursaspor çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan bindiren Burak, savunmanın arkasına sarkan Lima’yı gördü. Bu futbolcunun şutunda Karius gole izin vermezken, Pepe, kalecisinden seken topu kontrol edip uzaklaştırdı.

17. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Seken topa Gökhan Gönül dokunmak istedi ama son anda kaleci Okan topa sahip oldu.

31. dakikada Furkan, Pepe'den sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda Vida kayarak çok kritik bir müdahale yaptı ve topu kaptı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Oğuzhan orta sahada aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Babel’i gördü. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

53. dakikada Oğuzhan topla ceza sahası içine girip çapraz koşu yapan Negredo’ya pasını verdi. İspanyol futbolcunun sert şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

76. dakikada Stancu’nun soldan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Tunay Torun uzaktan sert vurdu ancak top kale direğinin üzerinden auta gitti.

81. dakikada Bursa savunmasının arkasına atılan uzun topta Babel bir anda topu kaptı. Savunmanın müdahalesinin ardından boşta kalan topa Negredo vurmak istedi ancak kaleci Okan topu kontrol etti.

83. dakikada Beşiktaş savunmasından seken top Tunay Torun’da kaldı. Bu futbolcunun uzun mesafeli şutunda kaleci Karius iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Bursaspor etkili geldi. Tunay Torun sağ kanattan ceza sahası içine girip, ters kanattaki Latovlevici’ye ortasını yaptı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

85. dakikada Bursaspor kontratağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan son çizgiye inip ön direğe koşan Sakho’yu gördü. Savunmadan önce topa vuran Sakho topu ağlara gönderdi. 1-1

90+2. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Babel'den önce savunma topa ayak koyarken boşta kalan topa Adriano vurdu. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Bursaspor: Okan xxx, Barış xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xx (Sakho dk. 62 xxx), Burak x (Yusuf dk. 29 xxx), Saivet x, Lima x (Tunay dk. 73 xx), Stancu x

Yedekler: Muhammed, Vergini, M.Emin, Razaman, Umut Meraş, Kembo, Umut Nayir

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx (Caner dk. 46 xx), Pepe xxx, Vida xx, Adriano xx, Tolgay xx (Necip dk. 70 xx), Medel xxx (Larin dk. 87 ?), Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Negredo xx

Yedekler: Utku, Fatih, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Lens, Ljajic

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 51) (Beşiktaş), Sakho (dk. 85) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Medel, Karius (Beşiktaş), Tunay (Bursaspor)

