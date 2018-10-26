ÖZET İZLE | Bursaspor 2-0 Alanyaspor özet izle goller izle | Bursaspor - Alanyaspor kaç kaç?

Bursaspor - Alanyaspor özet izle... Bursaspor ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Yeşil - Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri Latovlevici ve Aytaç kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 12'ye yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Latovlevici meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

10. dakikada N'Skala'dan topu kapan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Tunay'ın şutu auta çıktı.

26. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortaladığı topa altı pas üzerinde Tunay'ın kafa vuruşunu Merih çizgi üzerinden çıkarttı.

34. dakikada N'Skala'nın sol kanattan ortasında Fernandes'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada rakiplerinden sıyrılan Burak'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu'nun şutunu Haydar kurtardı.

45. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ortasında Aytaç'ın şutunu Haydar kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Aytaç, fileleri havalandırdı. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortasında Aytaç'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

76. dakikada Furkan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutu yandan auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Umut Nayir dk. 83), Stephane Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak, Tunay Torun (Furkan Soyalp dk. 73), Iasmin Latovlevici, Bogdan Stancu (Allano Lima dk. 65)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Yorgo Cavelas, Fabrice N'Skala, Isaac Sackey, Yannis Maniatis (Lucas Villafanez dk. 73), Djalma Campos, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Filipe Augusto dk. 76)

Yedekler: İsmail Ünal, Ceyhun Gülselam, Baiano, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Barış Başdaş, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Iasmin Latovlevici (dk. 3), Aytaç Kara (dk. 45) (Bursaspor)

Sarı Kart: Stephane Badji (Bursaspor)