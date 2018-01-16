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ÖZET İZLE: Bursaspor 2-1 Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bursaspor Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Bursaspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Bursaspor Gençlerbirliği geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Bursaspor 2-1 Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bursaspor Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

16 Ocak 2018 17:47

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım bu sonuçla turnuvaya veda ederken, Gençlerbirliği ise bir üst tura yükseldi.
 

BURSASPOR GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET İZLE

Maçtan dakikalar

12. dakikada Bursaspor’da Pablo Batalla, topu Barış Yardımcı’ya aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top auta çıktı.

19. dakikadaki sol kanattan Alper Uludağ’ın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Petar Skuletic, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Bursaspor’da Dzon Delarge’in pasıyla topla buluşan Mikel Agu’nun penaltı çizgisi üzerinden çektiği şutta top ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada sol kanattan Dzon Delarge’in ortasında arka direkte topa ayak koyan Yusuf Erdoğan, takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx, Hakan Ceylan xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx (Moussa Sow dk. 74 xx), Ertuğrul Ersoy x (Dzon Delarge dk. 25 x), William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xx, Mikel Agu xx, Emmanuel Badu xx, Pablo Batalla xx, Yusuf Erdoğan xx (Jires Kembo dk. 60 x), Bogdan Stancu xx

Yedekler: Muhammed, Rüştü Hanlı, Onur, Faty, Furkan, Sinan, John

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gençlerbirliği: Per Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Alper Uludağ xx, Siarhei Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Abdul Khalili xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Aleksandar Scekic xx, Ahmet İlhan Özek xx (Jailton Paraiba dk. 53 x), Zeki Yavru xx, Kamal Issah xx, Petar Skuletic xx (N'Diaye dk. 68 x)

Yedekler: Taha, Mert, Milinkovic, Guidileye, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Mikel Agu (dk. 33), Yusuf Erdoğan (dk. 49) (Bursaspor), Petar Skuletic (dk. 19) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Aziz Behich, Agu, Kembo (Bursaspor), Abdul Khalili, Kamal Issah (Gençlerbirliği)

Etiketler: Bursaspor Gençlerbirliğ özet, Bursaspor Gençlerbirliği, özet izle, Ziraat Türkiye Kupası

 

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