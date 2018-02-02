ÖZET İZLE: Bursaspor 2-2 Beşiktaş Maç Özeti,Golleri İzle|Bursa Beşiktaş kaç kaç bitti?

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

13. dakikada Adriano’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada ceza sahası içerisine giren Oğuzhan’ın şutunu Harun kornere tokatladı.

29. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Yusuf’un kullandığı serbest vuruşu Fabri son anda köşeden kornere tokatladı.

37. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Titi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

44. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın arkaya aşırttığı topa gelişine vuran Negredo'nun vuruşunu Harun çizgi üzerinde kurtardı.

45. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Yusuf'un ortaya çevirdiği topu Fabri kurtardı. Dönen topu iyi takip edip, içeriye çeviren Yusuf'un pasını Delarge boş ağlara gönderdi. 2-1

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma’nın şutunu Harun kurtardı. Dönen topta Quaresma’nın pasında topla buluşan Negredo uygun pozisyondaki Lens ile oynadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Lens’in şutunu yine Harun çeldi.

59. dakikada Quaresma’nın sol kanattan içeriye ortaladığı topta uygun pozisyondaki Love’nin kafa vuruşunu Harun ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Bostock’un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.

79. dakikada Bostock’un ara pasıyla kaleci ile sol çaprazdan karşı karşıya kalan Aziz’in şutunu Fabri kurtardı.

87. dakikada Kembo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Fabri son anda tokatladı.

88. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Love'nin şutunu Harun kurtardı.

90. dakikada Caner'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Negredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler xx, M.Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx (Ricardo Faty dk. 89 ?), William Ekong xx, Titi xxx, Aziz Behich xx, Dzon Delarge xx (Josua John dk. 73 xx), Abdullahi Shehu xx, Emmanuel Badu xx, John Bostock xxx, Yusuf Erdoğan xxx, Bogdan Stancu xx (Jires Kembo dk. 76 xx)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Geoghe Grozav, Furkan Soyalp, Onur Atasayar

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x (Caner Erkin dk. 69 xx), Pepe xx, Domagoj Vida xx, Adriano Correia xxx, Ricardo Quaresma xx, Gary Medel xx, Oğuzhan Özyakup x (Mustafa Pektemek dk. 80 xx), Talisca xx, Jeremain Lens x (Vagner Love dk. 57 xx), Alvaro Negredo xxx

Yedekler: Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Tolgay Arslan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Titi (dk. 37), Dzon Delarge (dk. 45) (Bursaspor), Adriano Correia (dk. 13), Alvaro Negredo (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Abdullahi Shehu, Dzon Delarge, Jires Kembo, Aziz Behich (Bursaspor), Gary Medel, Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir - Uğur Uslubaş - Mehmet Şirin Topaloğlu



