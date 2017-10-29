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ÖZET İZLE: Bursaspor 4 -0 Antalyaspor | Bursaspor Antalyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 10. haftasında Bursaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele yeşil-beyazlı ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ÖZET İZLE: Bursaspor 4 -0 Antalyaspor | Bursaspor Antalyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

29 Ekim 2017 19:21

Maçtan dakikalar 

46. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı sol çaprazında buluşan Aziz Behich’in şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

66. dakikada sağ çaprazdan Eto’o’nun ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Deniz Kadah’ın şutunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan Stancu’nun ortasında ceza sahası içinde uygun durumda topu kontrol eden Ekoko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

73. dakikada sağ kanattan Maicon’un kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunu kaleci Harun güçlükle çeldi.

89. dakikada Barış’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak Batalla’nın önünde kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0

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Stat: 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Harun xxx, Ertuğrul xx, Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xxx (Rüştü dk. 87 x), Agu xxx, Barış xx, Batalla xx, Ekoko xxx (Delarge dk. 82 ?), Badu xx, Stancu xxx
Yedekler: Muhammed, Jorquera, Furkan, Faty, Sinan, Atta, Kubilay

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Sandro xx, Harun xx, Charles xx, Maicon xx (Vainqueur dk. 76 ?), Menez xx (Deniz Kadah dk. 46 x) Eto'o xx (El Kabir dk. 81 ?)

Yedekler: Ferhat, Ozan, Sangare, Yusuf, Campos, Aydın, Emre

Teknik Direktör: Leonardo

Goller: Agu (dk. 37), Aziz Behich (dk. 46), Ekoko (dk. 70), Batalla (dk. 89) (Bursaspor),

Kırmızı kart: Sandro (dk. 45) (Antalyaspor)

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor Antalyaspor golleri, Bursaspor Antalyaspor özet izle

 

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