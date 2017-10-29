ÖZET İZLE: Bursaspor 4 -0 Antalyaspor | Bursaspor Antalyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar
46. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı sol çaprazında buluşan Aziz Behich’in şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada sağ çaprazdan Eto’o’nun ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Deniz Kadah’ın şutunda top yandan auta çıktı.
70. dakikada sağ kanattan Stancu’nun ortasında ceza sahası içinde uygun durumda topu kontrol eden Ekoko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
73. dakikada sağ kanattan Maicon’un kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunu kaleci Harun güçlükle çeldi.
89. dakikada Barış’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak Batalla’nın önünde kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0
MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN
Stat: 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Bursaspor: Harun xxx, Ertuğrul xx, Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xxx (Rüştü dk. 87 x), Agu xxx, Barış xx, Batalla xx, Ekoko xxx (Delarge dk. 82 ?), Badu xx, Stancu xxx
Yedekler: Muhammed, Jorquera, Furkan, Faty, Sinan, Atta, Kubilay
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Antalyaspor: Boffin xx, Celutska xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Sandro xx, Harun xx, Charles xx, Maicon xx (Vainqueur dk. 76 ?), Menez xx (Deniz Kadah dk. 46 x) Eto'o xx (El Kabir dk. 81 ?)
Yedekler: Ferhat, Ozan, Sangare, Yusuf, Campos, Aydın, Emre
Teknik Direktör: Leonardo
Goller: Agu (dk. 37), Aziz Behich (dk. 46), Ekoko (dk. 70), Batalla (dk. 89) (Bursaspor),
Kırmızı kart: Sandro (dk. 45) (Antalyaspor)
Mesut Alan