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ÖZET İZLE: Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı golleri Ve Geniş özeti |Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig’in 17. haftasında Bursaspor kendi evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı golleri Ve Geniş özeti. |Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı kaç kaç bitti

ÖZET İZLE: Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı golleri Ve Geniş özeti |Bursaspor, Gençlerbirliği Maçı kaç kaç bitti

23 Aralık 2017 16:30

Bursaspor, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Yusuf’un sol kanattan ortaladığı top defanstan sekerek Agu’nun önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Agu’nun şutunu Hopf kurtardı.

33. dakikada John’un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

35. dakikada sol kanattan içeriye giren John’un ceza sahasına ortasında uygun pozisyondaki Delarge vuramadı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Batalla’nın şutunu Hopf kornere çeldi.

52. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Skuletic topu ağlara gönderdi. 0-1

65. dakikada John’un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa dokunan Titi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

68. Khalili’nin ceza sahası içerisinden şutunda Barış son anda topu çizgi üzerinden kornere gönderdi.

90. dakikada Batalla’nın sağ kanattan kullandığı serbeste vuruşta Agu’nun kafa vuruşu direkten döndü.

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KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, William Ekong xx, Titi xxx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 56 xx), Mikel Agu xxx, Aziz Behich xx, Josua John xxx (Kofi Atta dk. 82 ?), Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Kofi Atta, Onur Atasayar, İsmail Konuk, Sinan Bakış

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz x (Murat Duruer dk. 21 xx), Ousmane Ndiaye xx, Siarhei Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xxx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic x (Kemal Issah dk. 79 ?), Zekir Yavru xx, Elvis Manu xx, Abdul Khalili xx, Petar Skuletic x (Marko Milinkovic dk. 72 xx)

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Ömer Alper Tatlısu, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Titi (dk. 65) (Bursaspor), Petar Skuletic (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Titi, Josua John (Bursaspor), Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Murat Duruer, Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)

 

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