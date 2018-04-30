ÖZET İZLE | Bursaspor - Konyaspor | Bursaspor Konyaspor maçı özeti izle golleri izle

Bursaspor - Konyaspor maçı... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor kendi sahasıda Konyaspor'u kendi sahasında konuk etti.



Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Bursaspor rakibini 2-1 yenerek son 3 hafta önce derin bir nefes aldı.



Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 39'a yükseltti. Konyaspor ise 32 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Batalla’nın kullandığı serbest vuruşta topa gelişine vuran Shehu’nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Batalla’nın ceza alanı içine ortasını Serkan Kırıntılı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

29. dakikada Barış’ın sağ taraftan içeriye yaptığı ortaya gelişine vuran Sow, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından çektiği şutu kale önünde Ertuğrul kafayla ağlara gönderdi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Kembo’nun kafa vuruşunu Serkan son anda kurtardı.

51. dakikada ceza sahsına giren Battalla’nın pasında topla buluşan Yusuf’un şutunda top direkten döndü.

60. dakikada Orkan’un kullandığı serbest vuruşa yükselen Ali Turan’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

67. dakikada Stancu’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf’un uzak direğe gönderdi şutu Serkan son anda kornere tokatladı.

88. dakikada Orkan’ın uzaktan kullandığı serbest vuruş direkten döndü.

89. dakikada Jahovic’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90. dakikada Orkan'ın çektiği şutu Harun zorlukla çeldi. Dönen topu tamamlayan Vedat'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, Titi xx, Ertuğrul Ersoy xxx (William Ekong dk. 84 ?), Aziz Behich xx, Abdullahi Shehu xx, Furkan Soyalp xx, Jires Kembo xx (Dzon Delarge dk. 77 xx), Pablo Batalla xx, Yusuf Erdoğan xxx, Moussa Sow xxx (Bogdan Stancu dk. 63 xx)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir, Ricardo Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Mikel Agu, John Bostock, Emmanuel Badu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı x, Nejc Skubic x, Selim Ay x, Ali Turan x, Eren Albayrak x, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Volkan Şen xx (Mustapha Yatabare dk. 75 xx), Vedat Bora xx, Moryke Fofana xx (Orkan Çınar dk. 45 xx), Samuel Eto’o xx (Adis Jahovic dk. 45 xx)

Yedekler: Patrik Carlgen, Emrullah Şalk, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Ferhat Öztorun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Sow (dk. 29), Ertuğrul (dk. 35) (Bursaspor), Adis Jahovic (dk. 89 pen.) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Furkan Soyalp, Pablo Batalla, Abdullahi Shehu, Emmanuel Badu, Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Şen, Mehdi Bourabia, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)

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