ÖZET İZLE | Bursaspor Trabzonspor özet izle goller izle

Bursaspor - Trabzonspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.



Bordo - Mavililer'in rakibini N'Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Bursaspor'un tek golü ise Moussa Sow'dan geldi.



Öte yandan Trabzonspor'da N'Doye bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada Pereira’nın pasıyla defansın arkasına sarkan N’Doye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

10. dakikada Olcay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf’un şutu direkten döndü.

17. dakikada Olcay’ın ceza sahasından çektiği şut direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

20. dakikada N’Doye’nin pasıyla kaleci Harun’dan sıyrılan Yusuf, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz’in plase vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

40. dakikada Abdulkadir'in pasıyla ceza sahası içerisine giren Olcay, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

43. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sow kafayla topu filelere yolladı. 1-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



67. dakikada Olcay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan N’Doye’nin şutu üstten auta çıktı.

89. dakikada Faty'nin D'Ndoye'yi düşürmesiyle bordo-mavili ekip penaltı kazandı.

90. dakikada N'Doye'nin kullandığı penaltı vuruşunu Harun kurtardı.

90+1. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla'nın şutunu Uğurcan kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Aziz Behich xx, William Ekong x (John Bostock dk. 82 xx), Ertuğrul Ersoy x, Onur Atasayar x (Ricardo Faty dk. 46 xx), Abdullahi Shehu xx, Furkan Soyalp xx, Yusuf Erdoğan xx, Pablo Batalla xx, Emre Taşdemir x (Sinan Bakış dk. 42 xx), Moussa Sow xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Alper Ademoğlu, Dzon Delarge, Mikel Agu, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Ivko Gancev

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Joao Preira xxx, Mustafa Akbaş xx, Jan Durica xx, Filip Novak xx, Ogenyi Onazi xx, Matus Bero xx, Abdulkadir Ömür xxx (Hüseyin Türkmen dk. 90+3 ?), Yusuf Yazıcı xxx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 88 ?), Olcay Şahan xxx (Jose Sosa dk. 78 xx), Dame N’Doye xxx

Yedekler: Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Caner Tosun, Ayberk Kardeş, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Moussa Sow (dk. 43) (Bursaspor), Dame N’Doye (dk. 7), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Olcay Şahan (dk. 40) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdullahi Shehu, Ricardo Faty (Bursaspor), Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür, Matus Bero (Trabzonspor)



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