ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Rizespor Bursaspor kaç kaç bitti?

Çaykur Rizespor Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Diafra Sakho, üst üste 2. maçında da ağları sarsarken Bursaspor'u da devreye 1-0 önde götürdü. Rizespor'un aradığı golü ise 58. dakikada Boldrin kaydetti. İki takım da galibiyet fırsatları yakalasa da başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Bursaspor 4 puana yükselirken, Çaykur Rizespor puanını 3'e çıkardı.

Maçtan Dakikalar

16. dakikada Allano Lima'nın pasında topla buluşan Sakho'nun şutunda top filelerle buluştu. 0-1

26. dakikada ceza sahasının hemen dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Koçuk topu kurtardı.

33. dakikada Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına gelen ortada ön direkte Samu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.

53. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Robin Yalçın'ın şutunu kaleci Oka kurtardı.

58. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut Bursaspor defasından geri dönünce önüne düşen topu kaleye gönderen Dolbrin takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1

61. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağıyla Vedat Muriç'in ortasını Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Iasmin Latovlevici rakip ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşla ortaladığı topu kaleci Gökhan yumruklayarak uzaklaştırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alparslan Dedeş, Candaş Erbil

Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin (Süleyman dk. 59) , Jach, Boldrin (Mustafa dk. 82 ?), Brabec, Saadane, Samudio (Gladky dk. 88 ?), Fink, Umar, Orhan, Vedat

Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Petrucci, Ali, Emir Han, Mehmet

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Bursaspor: Oka, Ertuğrul, Saivet (Badji dk. 53), Souza Lima, Latovlevici, Furkan (Stancu dk. 80 ?), Fongang, Barış, Sakho, Aytaç, Yusuf (Tunay dk. 55)

Yedekler: Muhammed, Mehmet Ataberk, Mehmet Umut, Ekoko, Burak, Cengiz Umut, Vergini

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Sakho (dk. 16) (Bursaspor), Dolbrin (dk. 58) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ertuğrul (dk. 27), Badji (dk. 76)(Bursaspor)