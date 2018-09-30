ÖZET İZLE | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe özet izle goller izle | Fenerbahçe maçı özet izle

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Çaykur Rizespor, Sarı - Lacivertliler'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karadeniz ekibine Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri Muriqi, Aminu ve Samudio kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

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Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçında VAR arızası

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynana Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sisteminde arıza yaşandı.

Ligde oynana Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısının son bölümlerinde VAR'da kısa süreli bir arıza meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika sistem giderken, arızanın giderilmesiyle mücadelenin geri kalanında VAR yeniden devreye girdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Fernando Boldrin kaleyi düşünerek şutunu çekti. Top kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

12. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yaptığı ortasını arka direkte Andre Ayew kontrol ederek Benzia'a pas verdi. Benzia'nın ceza sahası yayı içinden kaleye çektiği şut savunmadan geri döndü.

26. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Musa Çağıran ceza sahası içine ortasını yaptı fakat top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

30. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bu topa hareketlenen Vedat Muriç'in altıpas içinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada hızlı gelişen Ç. Rizespor atağıyla Samudio'nun orta alana gönderdiği pasını karşılayan Aminu Umar, kaleci Harun Tekin'in kalesini terk ettiğini görünce meşin yuvarlağı aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-0

41. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Boldrin'in kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

62. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Benzia ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasına yakın bölgeden topa hareketlenen Ayew'in kafa vuruşu sonrasında top kalenin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Benzia'nın yerden kaleye çektiği şutunda top yan ağlarda kaldı.

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla ilerleyen Ayew rakibinden sıyrılıp kaleye şutunu çekti ama kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: ÇAYKUR Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec (Jach dk. 60), Saadane, Mehmet, Musa (Abdullah dk. 62), Ali, Samudio (Robin Yalçın dk. 80 ?), Boldrin, Aminu Umar, Vedat Muriç

Yedekler: Samir, Traore, Petrucci, Gladky, Mustafa, Süleyman, Koray

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Harun, Şener (Barış dk. 71), Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Aatif (Frey dk. 46), Benzia (Elmas dk.80 ?), Slimani

Yedekler: Volkan, Anibal, İsmail, Mehmet, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Goller: Vedat Muriç (dk. 30), Aminu Umar (dk. 35), Samudio (dk. 40) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Saadane (Çaykur Rizespor), Benzia (Fenerbahçe)

