ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5 - 1 Gaziantepspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rize Gaziantep kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantepspor'un lig bitimine 8 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşti.
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Maçtan dakikalar
10. dakikada Turgut Doğan'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Lincoln Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada Turgut Doğan'ın ortasında ceza sahası içinde Robin'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
32. dakikada Özgür'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan, topu filelerle buluşturdu. 2-0
47.dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Erdal Ahmet topu ağlara yolladı. 2-1
71. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 3-1
74. dakikada Vedat Muriç'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutu ağlarla buluştu. 4-1
86. dakikada son çizgiye inen Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde Lincoln Henrique, topu filelere gönderdi. 5-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Emrah Ünal xxx, Deniz Caner Özaral xxx
Çaykur Rizespor: Kaya xxx, Özgür xxx, Robin xxx, Saadane xxx, Ümit xx, Koray xx, Lincoln Henrique xxxx, Abdullah xxx (Galip dk. 74 xx), Oğulcan xxx, Turgut Doğan xx (Vedat dk. 63 xx), Samudio xxx (Furkan dk. 80 ?)
Yedekler: Gökhan, Cihan, Ramos, Mehmet, Süleyman, Orhan, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Gaziantepspor: Musa x, Şenol xx, Deniz xx, İlker xx, Müslüm x, Cuma Furkan xx, Gökhan xx, Mustafa Bayram xxx, Mustafa x (Ahmet dk. 22 xx), Yusuf xx, Erdal Ahmet xx
Yedekler: Furkan, Yunus, Mustafa, Süleyman, Mehmet
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Goller: Lincoln (dk. 10, 71 ve 86), Oğulcan (dk. 32), Samudio (dk. 74) (Çaykur Rizespor), Erdal Ahmet (dk. 47) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Ümit, Robin (Çaykur Rizespor)
Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir