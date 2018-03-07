Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5 - 1 Gaziantepspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rize Gaziantep kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5 - 1 Gaziantepspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rize Gaziantep kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor karşılaştı. Çaykur Rizespor Gaziantepspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Çaykur Rizespor Gaziantepspor maçı kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar...

ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5 - 1 Gaziantepspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Rize Gaziantep kaç kaç bitti?

07 Mart 2018 21:14

 TFF 1. Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantepspor'un lig bitimine 8 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maçtan dakikalar 

10. dakikada Turgut Doğan'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Lincoln Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 

16. dakikada Turgut Doğan'ın ortasında ceza sahası içinde Robin'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Özgür'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan, topu filelerle buluşturdu. 2-0

47.dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Erdal Ahmet topu ağlara yolladı. 2-1

71. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 3-1

74. dakikada Vedat Muriç'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutu ağlarla buluştu. 4-1

86. dakikada son çizgiye inen Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde Lincoln Henrique, topu filelere gönderdi. 5-1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Emrah Ünal xxx, Deniz Caner Özaral xxx
Çaykur Rizespor: Kaya xxx, Özgür xxx, Robin xxx, Saadane xxx, Ümit xx, Koray xx, Lincoln Henrique xxxx, Abdullah xxx (Galip dk. 74 xx), Oğulcan xxx, Turgut Doğan xx (Vedat dk. 63 xx), Samudio xxx (Furkan dk. 80 ?)
Yedekler: Gökhan, Cihan, Ramos, Mehmet, Süleyman, Orhan, Emir Han
Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez
Gaziantepspor: Musa x, Şenol xx, Deniz xx, İlker xx, Müslüm x, Cuma Furkan xx, Gökhan xx, Mustafa Bayram xxx, Mustafa x (Ahmet dk. 22 xx), Yusuf xx, Erdal Ahmet xx
Yedekler: Furkan, Yunus, Mustafa, Süleyman, Mehmet
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Goller: Lincoln (dk. 10, 71 ve 86), Oğulcan (dk. 32), Samudio (dk. 74) (Çaykur Rizespor), Erdal Ahmet (dk. 47) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Ümit, Robin (Çaykur Rizespor)  

Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç