ÖZET İZLE: Çorum Belediyespor 0-6 Trabzonspor | Çorum Belediyespor Trabzonspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada kaleci Esteban’ın uzun pasında ceza yayı üzerinde Abdullah’ın ıskaladığı topu kontrol eden Rodallega'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
18. dakikada Trabzonspor kısa paslarla ceza sahasına girdi. Bero’nun pasında Rodallega kale alanı içerisinde dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-2.
38. dakikada ceza yayında Rodallega ile verkaç yapan Bongonda kaleci Sercan’la karşı karşıya kaldı. Bongonda'nın penaltı noktasından vuruşunda, Sercan gole izin vermedi.
51. dakikada sol çizgiden aldığı topla ceza sahasına giren Castillo'nun yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bongonda topu ağlarla buluşturdu. 0-3
62. dakikada Çorum Belediyespor ceza sahasında Rodellaga'nın rakibine sert müdahalesi sonrası hakem Arda Kardeşler bordo-mavili oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.
73. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Bongonda'nın cezasına girerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4
79. dakikada Kamil Ahmet'in ceza sahasına ortasında topla buluşan N'Doye'un şutunda top ağlara gitti. 0-5
82. dakikada N'Doye kaleci ile karşıya karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6
ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR GENİŞ ÖZETİ İZLE
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan Bilir xx
Çorum Belediyespor: Sercan x, Mehmet x, Yakup x, Mert x, Muhammed Enes (Abuzer dk. 51 x), Abdullah x, Murat x, Erhan x, Özgür x, Taner x (Salim dk. 69 x), Yasin x
Yedekler: Ramazan, Doğan, Akın, Tevfik, Selim
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Trabzonspor: Estaban xx, Kamil Ahmet xx, Uğur xx, Durica xx, Emmanuel Mas xx, Okay Yokuşlu xx (Batuhan dk. 81 ?), Onazi xx, Bongonda xxx (Pereira dk. 66 xx), Castillo xx (N'Doye dk. 68 x), Matus Bero xx, Hugo Rodallega xxx
Yedekler: Arda, Uğurcan, Volkan Şen, Hasan, Mustafa, Abdurrahim
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Rodellaga (dk. 8 ve 18), Bongonda (dk. 52), Onazi (dk. 74), N'Doye (dk. 79 ve 82) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Rodellaga (dk. 63)
Sarı Kart: Abuzer (Çorum Belediyespor)
Muhammed Muttalip Yalçın