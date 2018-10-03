ÖZET İZLE | CSKA Moskova 1 - 0 Real Madrid ÖZET izle goller izle | CSKA Real maçı özet İZLE

CSKA Moskova Real Madrid özet İzle... Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı sahasında 3-0 mağlup eden Real Madrid G Grubu 2. maçında bu kez deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaştı. Mücadele CSKA Moskova'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. CSKA Moskova saha ve seyirci avantajını koruyarak galibiyete ulaştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2` GOOOLL!! Maç başlar başlamaz Nikola Vlasic takımını öne geçiren golü atıyor.

9` Ceza sahası içinde topla buluşan Dani Ceballos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

32` Real Madrid takımı Karim Benzema ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

CSKA Moskova takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fedor Chalov çıkıyor ve yerine Arnor Sigurdsson oyuna giriyor.

90` CSKA Moskova takımında Ivan Oblyakov hakem Ovidiu Hategan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı şöyle

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray