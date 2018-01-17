ÖZET İZLE: Darüşşafaka 82-70 ALBA Berlin basketbol maçı özeti izle

EuroCup Top 16 E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Basketbol, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i 82-70 mağlup etti. Bu sonuçla Daçka, gruptaki 3. galibiyetini elde etti.
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Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Joseph Bissang xx, Mario Majkic xx, Nick Van Den Broeck xx
Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin xx 15, Kidd x 5, Kartal x 2, Muhammed xx 8, Cummings xx 10, Sant-Roos xx 11, Johnson xx 10, Bell xx 10, Eric xx 11, Emircan x, Okben x
Başantrenör: David Blatt
ALBA Berlin: Siva 21, Saibou 4, Giffey 7, Schneider 7, Vargas, Grigonis 7, Clifford 8, Peno 3, Sikma 13
Başantrenör: Aito Garcia Reneses
1. Periyot: 17-22 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 44-45 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 63-54 (Darüşşafaka Basketbol lehine)