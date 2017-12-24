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ÖZET İZLE: Denizlispor 1-1 Boluspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Denizlispor Boluspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Denizlispor, evinde Boluspor'u konuk etti. Denizlispor Boluspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Denizlispor Boluspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Denizlispor 1-1 Boluspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Denizlispor Boluspor kaç kaç bitti?

24 Aralık 2017 17:47

Denizlispor 1-1 Boluspor 

Maçtan dakikalar

27. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cihan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarla ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada defansın ceza sahasından uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boluspor’dan Poepon, yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

52. dakikada Boluspor’dan Mustafa sol kanattan taşıdığı topa, sert bir şekilde vurdu. Top kalecinin ellerinin üstünden geçerek, auta gitti.

90. dakikada Kappel sol kanattan taşıdığı topu, ceza sahası içinde olan Ziya’ya verdi. Ziya’nın vurduğu topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Denizlispor 1-1 Boluspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Sezgin Çınar xx, Habip Tiryaki xx

Denizlispor: Asil xx, Cihan xxx, Hüseyin Atakan xx (Şevki dk. 89 ?), Taşkın xx, Cenk xx, Veli xx, Ömer xx, Kappel xx, Ziya xx, Alperen xx, Berkan xx (Anıl dk. 75 x)

Yedekler: Zeki, Yasin, Ramazan Tarık, Burak, Emre, Kadir, Şefik

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Boluspor: Gökhan xx, Renato xx, Alim xx, Özgür xx, Poepon xx, İrfan x (Dos Santos dk. 77 x), Akabuze xx (Melih dk. 82 ?), Furkan xx, Yusuf Emre xx, Mustafa xx (Guide dk. 65 x), Caner xx

Yedekler: Muhammet Tuğrul, Diarra, Burak, Furkan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Cihan (dk. 27) (Denizlispor), Rydell Poepon (dk. 43) (Boluspor)

Sarı kartlar: Berkan Afşarlı (Denizlispor), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin, Renato Arapi, Özgür İleri, Dos

Santos (Boluspor)  

Etiketler: Denizlispor Boluspor

 

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