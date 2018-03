ÖZET İZLE: Denizlispor 2- 2 Manisaspor Maçı Özet ve Golleri İzle | Denizli Manisa kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında Manisaspor'u ağırladı. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Bilal’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İlkay kafa ile toplu ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Aissati’nin pası ile buluşan Kappel ceza yayı üzerinde yerden yaptığı sert vuruşla top kaleciyi geçerek ağlara gitti. 1-1

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Timur’un doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Kappel'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Billal’in kullandığı köşe atışında Alper’in kafa vuruşu az farklı auta gitti.

56. dakikada Barış pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya, kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırttığı topu kaleye gönderdi. 2-1

90+3. dakikada Timur'un kullandığı köşe atışında rakip ceza alanına kadar gelen kaleci Göktuğ topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Önder Yılmaz xx, Habip Tiryaki xx

Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Ziya Alkurt xx, Kappel xx (İsmail Haktan dk. 87 ?), Mehmet Akyüz xx, Canber Aydın, Burak Altıparmak xx (Veli dk. 79 x), Lazic xx, Alperen Babacan x, İsmail Aissati xx, Kerem Can Akyüz x, Barış Örücü xx (Hüseyin Atacan dk. 65 x)

Yedekler: Zeki, Taha Can, Veli, Cihan, Hüseyin, Taşkın, Hasan, İsmail Haktan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş xx, Bilal Sebaihi xx (Uğur dk. 85 ?), Perovic xx, Timur Karagülmez xx, Ümit Yasin Arslan xx, Alper Önal xx (Akın dk. 82 ?), Asım Hamzaçebi xx, İlkay Gül xx, Kemal Temel xx, Kağan Miray Bağış xx, Bakaki xx (Furkan dk. 77 ?)

Yedekler: Deniz, Uğur, Furkan, Akın, Abdülkadir, Berk, Ömer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Kappel (dk. 13), Ziya (dk. 56) (Denizlispor), İlkay (dk. 9), Göktuğ (dk. 90+3) (Grandmedical Manisaspor)

Sarı kartlar: Ziya, Alperen, Kerem Can (Denizlispor), Billal, Kemal, (Grandmedical Manisaspor)

Gökten Ceylan