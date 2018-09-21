ÖZET İZLE: Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Dinamo FB Kaç Kaç Bitti?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti Golleri İzle... UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaştı.. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Orsic'in şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında ceza sahasına gelen topu önünde bulan Gavranovic'in pasında Sunjic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gavranovic'in şık pasında Hajrovic'in gelişine şutu ağlara gitti. 2-0

32. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan İsmail'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada sol kanattan Hajrovic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Emir Dilaver'in kafa şutu direkten oyun alanına döndü. Ardından yaşanan karambolde kaleci Harun meşin yuvarlağa sahip oldu.

Maçtan dakikalar

47. dakikada sağ kanattan Benzia'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Mehmet Topal'ın arka direğe aktardığı topu Neustadter filelere yolladı. 2-1

57. dakikada Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın çarpışmasıyla Olmo araya girerek pasını boş durumdaki Hajrovic'e aktardı. Bu oyuncu da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 3-1

60. dakikada sağ kanattan Stojanovic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Olmo'nun şutu ağlarla buluştu. 4-1

84. dakikada defansın hatasında topu kapan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Slimani'nin şutunu Livakovic çeldi.

Stat: Maksimir

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin

Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Amir Rrahmani, Emir Dilaver, Amer Gojak, Ivan Sunjic, Petar Stojanovic, Izet Hajrovic (Doumbia dk. 82 ?), Daniel Olmo, Mario Gavranovicx (Budimir dk. 86 ?), Mislav Orsic (Kadzior dk. 79)

Yedekler: Danijel Zagorac, Sadegh Moharrami, Marko Leskovic, Bruno Petkovic

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustadter, Şener, İsmail, Reyes, Aatif (Barış Alıcı dk. 65), Alper Potuk (Slimani dk. 80 ?), Mehmet Topal, Elif Elmas, Benzia (Jailson dk. 65), Frey

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Demirel, Yiğithan Güveli, Andre Ayew

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Goller: Sunjic (dk. 16), Hajrovic (dk. 27 ve 57), Olmo (dk. 60) (Dinamo Zagreb), Neustadter (dk. 47) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Hajrovic, Sunjic, Gojak (Dinamo Zagreb), İsmail, Elif Elmas (Fenerbahçe)