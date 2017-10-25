ÖZET İZLE: Elazığspor: 0-1 Sivas Belediyespor| Elazığspor Sivas Belediyespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Elazığspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas Belediyespor bir üst tura adını yazdırdı.

Elazığspor Sivas Belediyespor maçının özetini izlemek içik tıklayınız

Maçtan Dakikalar

20. dakikada sağ kanattan Serkan’ın ortasında ceza sahası içinde Maranhao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

35. dakikada ceza alanı içinde Berk rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Kayalı’nın şutunu kaleci kurtardı.

46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in pasında penaltı noktası üzerinde Murat'ın şutunu kaleci Osman kornere çeldi.

65. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Berk'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

72. dakikada Sinan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 0-1

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Vural Gül xx, Gökhan Barçın xx

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Fatih Serkan Kurtuluş xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Fırat Okur xx, Onur Güney xx, Berk Yıldız xx, Kadir Bekmezci xx, Murat Kayalı x (Sarpong dk. 76 x), Kadir Taşoğlu xx, Eren Çinkılınç xx (Ahmet Aras dk. 76 x), Maranhao xx

Yedekler: Ahmet Doğan, Alpaslan Öztürk, Adem Alkaşi, Enes Batın Kaplan, Erman Bulucu, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sivas Belediyespor: Osman Şimşek xx, Nuri Melih Mursal xx, Feyyaz Belen x (Gürkan dk. 66 x), Samet Katanalp xx (Eren dk. 88 ?), Ozan Kılıçoğlu xx (Ahmet Arı dk. 90 ?), Fatih Çıplak xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Yağmurkaya xx, Seyid Ahmet Han xx, Yakup Yiğit xx, Sinan Akaydın xxx

Yedekler: Nevzat Çizmeci, Mehmet Fatih Ayık, Mustafa Aydın, Fatih Kama

Teknik Direktör: Cevat İrez

Gol: Sinan (dk. 72) (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: Kadir, Onur (Elazığspor), Hakan (Sivas Belediyespor)

Hüseyin Kabukçu