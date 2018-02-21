ÖZET İZLE: Elazığspor 2-1 Giresunspor Maç Özeti ve Golleri İzle |Elazığspor Giresunspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Da Silva sol çaprazda Orhan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Çağlar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Tom’un ceza sahası dışında plase şutu üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed’in vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Diarra’nın şutu yandan az bir farkla auta çıktı.

36. dakikada Da Silva’nın ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci Sabri kornere tokatladı.

38. dakikada Çağlar’ın sağ kanattan orta şut karışımı kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

45. dakikada Tom’un ortasında ceza sahası içinde Abdulkerim’in eline top çarpınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Alpaslan takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

53. dakikada Tom’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna yükselen ve kafayı vuran Alpaslan meşin yuvarlağı savunmanın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi. 2-1

57. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında araya giren Alpaslan’ın ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet’te kaldı.

80. dakikada Tom’un sağ kanattan orta şut karışımı vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Ahmet çift yumrukla karşıladı.

90. dakikada topla buluşan Mertan savunmayı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+2. dakikada Hora ceza sahası içinde pasını Mertan'a çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertan'ın şutunda meşin yuvarlak Ahmet'te kaldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Emre Malok xx, Cumhur Altay xx, Gökmen Baltacı xx

TY Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Orhan Şam xx, Murat Akça xx, Sezgin Coşkun xx, Canberk Dilaver xx, Bjarnason xx, Alpaslan Öztürk xxx (Kadir dk. 81 ?), Tatos x (Muhamed dk. 12 xx), Tom xx, Hora xx, Diarra xx (Mertan dk. 77 x)

Yedekler: Ahmet Doğan, Adem Alkaşi, Fatih Serkan Kurtuluş, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Halil İbrahim Pekşen

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Akın Ç. Giresunspor: Ahmet Şahin xx, Caner Arıcı xx, Dimitriadis xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Onur Demir x, Çağlar Birinci xx, Dodo xx, Recep Aydın x (Hakan dk. 71 x), Mustafa Batuhan Altıntaş xx, Dialiba x (Murat dk. 65 x), Da Silva xx (Hüsamettin dk. 66 x)

Yedekler: Anıl Atağ, Fatih Atik, Henrique, Bilal Dizdar

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Alpaslan (dk. 45 pen. ve 53) (Elazığspor), Çağlar (dk. 10 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Onur (dk. 75) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Sabri, Mertan (Elazığspor), Dodo, Da Silva, Caner, Çağlar (Giresunspor)

Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç

