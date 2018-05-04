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ÖZET İZLE: Elazığspor 2-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Elazığ İstanbul kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Elazığspor - İstanbulspor ile karşılaştı. Elazığspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Elazığspor - İstanbulspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Elazığspor 2-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Elazığ İstanbul kaç kaç bitti?

04 Mayıs 2018 19:49

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, evinde ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol çaprazdan Sarpong’un kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı. 
21. dakikada sol kanattan Sarpong’un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mertan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0 

26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında uzak direkte Wellington'un kafa vuruşunda kaleci Sabri topu kontrol etti. 

39. dakikada Sarpong’un derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahasına giren Mertan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlarla buluştu. 2-0 

61. dakikada İbrahim’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mehmet Yiğit’in ters vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 

75. dakikada Bougouhi’nin ara pasında İbrahim’in ceza sahası içinden vuruşu yan ağlarda kaldı. 

81. dakikada sol kanattan yapılan ortada Zeki’nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ahmet güçlükle çıkardı. 

86. dakikada sol kanattan İbrahim'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bougouhi sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1 

89. dakikada sol kanattan yerden yapılan ortayı kaleci Ahmet elinden kaçırdı. Araya giren Boughouhi'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-2 

Stat: Elazığ Atatürk 

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx 

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx (Ahmet Doğan dk. 62 x), Adem Alkaşi xx, Sezgin Coşkun xx, Mehmet Yiğit xx, Emre Öztürk xx, Kadir Bekmezci xx, Alpaslan Öztürk xx (Selim Enes dk. 52 x), Mertan Caner Öztürk xxx, Sarpong xxx, Hora xx, Diarra xx (Enes Batın dk. 68 x) 

Yedekler: Ali Fırat Okur 

Teknik Sorumlu: Muammer Sürmeli 
İstanbulspor: Okan Kocuk xx, Onur Ergün xx, Cajic xx (Muhsin dk. 77 x), Oğuzhan Berber xx (İbrahim Halil dk. 55 x), Wellington xx, Kubilay Aktaş xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Eslem Öztürk xx, Ali Dere xx, Tuncer Duhan Aksu xx (Bougouhi dk. 63 xxx), İbrahim Yılmaz xx 

Yedekler: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Halil Yılmaz, Yusuf Serdar Çoban, Sammed, İbrahim Halil Çolak 

Teknik Direktör: Tamer Avcı 

Goller: Mertan (dk. 21 ve 39) (Elazığspor), Bougouhi (dk. 86 ve 89) (İstanbulspor) 

Sarı kartlar: Diarra, Hora (Elazığspor)  

Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç
 

 

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