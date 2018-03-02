ÖZET İZLE: Elazığspor 3-0 Ümraniyespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle | Elazığ Ümraniye kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında TY Elazığspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.
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Maçtan dakikalar
7. dakikada Tom sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde Ümraniyesporlu Christopher’ın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Bjarnason’un pasında Alpaslan’ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Timur’un uzun pasında Oğuz’un ceza sahası içinden vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
29. dakikada Mücahit’in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
51. dakikada Tom’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde Alpaslan uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 2-0
55. dakikada Alpaslan ceza sahası içinde rakibini çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.
63. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Alpaslan kafayla topu Hora’nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci tehlikeyi savuşturdu.
88. dakikada Muhammed Ümraniyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Savranlar xx
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Orhan Şam xx, Murat Akça xxx, Mehmet Yiğit xx, Emre Öztürk xx, Bjarnason xx (Muhamed dk. 73 x), Alpaslan xxx (Mertan Caner dk. 83), Tom xxx (Fatih Serkan dk. 88), Hora xxx, Diarra xx
Yedekler: Ahmet Doğan, Sarpong, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen, Sezgin Coşkun
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Ümraniyespor: Metin Erol xx, Christopher xx, Mehmet Seyfettin Sedef xx, Timur Temeltaş xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak x (Cleyton dk. 60 x), Tarık Tekdal xx, Vasilogiannis x (Samet dk. 72 x), İbrahim Akdağ xx, Serdar Özbayraktar x (Emircan dk. 66 x), Rangelov xx
Yedekler: Burak Ögür, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Goller: Christopher (dk. 7 k.k.), Alpaslan (dk. 51), Hora (dk. 88 pen.) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Oğuz, Christopher (Ümraniyespor)
Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç