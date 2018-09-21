ÖZET İZLE | Erzurumspor 0-1 Ankaragücü özet izle goller izle | Erzurumspor - Ankaragücü kaç kaç?

Erzurumspor - Ankaragücü özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golü son dakikada Kenan Özer kaydetti.

Öte yandan Ankaragücü'nde Bakary Kone 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından BB Erzurumspor 2 puanda kaldı., Ankaragücü ise 10 puana yükseldi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Emrah Başsan, Bakary Kone tarafından yapılan sert müdahale sonucunda yerde kaldı. Oyunu önce devam ettiren hakem Serkan Çınar, VAR sistemine başvurduktan sonra Kone'yi kırmızı kartla oyun dışına attı.

12. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası topa iyi yükselen Munsy'nin kafa vuruşunu Erdem kale çizgisi üzerinden son anda uzaklaştırdı.

23. dakikada MKE Ankaragücü ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Moussa Kone'nin sert vuruşu kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

39. dakikada gelişen Bifouma'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar'ın şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

41. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Sunu'nun volesi yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada Sunu'nun ortasında arka direkte topla buluşan Emrah topu kafayla Munsy'e havalandırdı. Munsy uygun durumda topu üstten auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Auremir'in sert şutunu kaleci Hopf güçlükle kornere çeldi.

49. dakikada MKE Ankaragücü ceza alanı önünde topla buluşan Scuk'un sert şutu kaleci Hopf'da kaldı.

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Munsy'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada Erdem'in ara pasına hareketlenen Kenan topla ceza alanına girerek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Egemen (Acka dk. 33), Leo, Lokman, Auremir, Gilles Sunu (Thy dk. 74), Emrah, İbrahim, Scuk, Kone (Özer dk. 27), Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yedekler: Hakan, Tolga, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Erhan

MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın, Alihan, Pinto, Erdem, Faty, Djedje, Kone ?, Bifouma (Kenan dk. 59), Mokhtar (Putsila dk. 70), El Kabir (Kehinde dk. 87 ?)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yedekler: Korcan, Sedat, Mehmet, Mahmut, Cerci, İlhan, Erdem

Gol: Kenan Özer (dk. 90) (MKE Ankaragücü )

Kırmızı kart: Bakarry Kone (dk. 8)( MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kone, Auremir, Egemen (BB Erzurumspor ), Putsila, El Kabir (MKE Ankaragücü)