ÖZET İZLE | Erzurumspor 0-1 Başakşehir özet izle goller izle

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibi, rakibini İrfan Can'ın attığı golle 1- mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 9'a yükseltti. Erzurumspor ise 1 puanda kaldı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Musy’nin pasıyla bulaşan Emrah sağ kanattan ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Mert topu güçlükle kornere çeldi.
4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Visca'nın sert şutu az farkla auta çıktı.
6. dakikada orta alandan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Emrah'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
26. dakikada Visca ve Adebayor'uin duvar paslaşması sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla son buluşan İrfan Can'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1
43. dakikada Taylan'ın kullandığı serbest vuruşta Mert'in çeldiği topla buluşan Scuk'un şutu kaleyi bulmadı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
60. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emrah'ın şutunu kaleci Mert güçlükle kornere çeldi.
71. dakikada Emrah’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Jasmin Scuk'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
73. dakikada Napoleoni caza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.
88. dakikada Tolganın ortasında Tshabalala'nın kafa vuruşu kaleci Mert’te kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Mustafa Savranlar xxx
BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Egemen xx, Leo xx, Taylan x (Osman dk. 87 ?), Özer x (İbrahim dk. 46 x), Tolga xx, Emrah xx, Munsy x, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan x (Tshabalala dk. 74 x)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yedekler: Hakan, Acka, Thy, Dos Santos, Hakan, Kone
Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx, Epureanu xx, Vısca xx, İrfan Can xxx, Napoleoni xx, Soner xx (Emre dk. 67 xx, Bajic dk. 76 x), Mahmut xx, Uğur xx, Paula Junior xx, Adebayor xx (Costa dk. 62 x)
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yedekler: Volkan, Bajic, Seıfeldın, Trındade, Jojic, Kerim Frei, Faruk
Gol: İrfan Can (dk. 26) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Soner (Medipol Başakşehir), Özer, Emrah, Munsy (BB Erzurumspor)