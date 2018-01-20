ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Eskişehirspor İstanbulspor kaç kaç bitti?

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Maçtan dakikalar
60. dakikada Hasan Hüseyin'in sağ kanattan kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Felix, şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0
63. dakikada Eskişehirspor ceza sahası etrafında pas yapan İstanbulspor, ev sahibi ekibe 3 dakika sonra cevap verdi. Onur'un defansın arkasına sarkıttığı pası Nemanja Kojic sol ayağıyla ağlara gönderdi. 1-1
85. dakikada İbrahim'in ceza sahasına havalandırdığı topu iyi kontrol eden Halil Çolak, takımına 3 puanı getiren golü attı. 1-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Soner, Maraş xx, Vural Gül xx
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, B.Aziz Özer x, Kaan Kanak x, Semih Güler x (Serdar Yazıcı dk. 88 ?) Felix Michel (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jerry Akaminko xx, Uğur İnceman x (Furgan Polat dk. 75 x), Hüseyin Acar xx, Erkan Zengin x, Chikeluba Ofoedu xx, Bruno Mezenga x
Yedekler: Gökhan Siverek, Bedirhan Altunbaş, Aykut Akgün, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Yücel İldiz
İstanbulspor: Okan Kocuk xx, Yalçın Kılınç x, Onur Ergün xx, Aldin xx, Cajic x, Oğuzhan Berber x, Wellington xx, Muhammed Demirci x (Onur Kolay dk. 70 x), Kubilay Aktaş xx, Mehmet Zeki Çelik x (Ali Dere dk. 52 x), Nemanja Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 75 x), Halil Çolak x
Yedekler: Umut Kaya, Tuncer Duhan Aksu, Halil Yılmaz, Eslem Öztürk, Yunus Emre Yalçın, Jean-Jacques Bougouhi, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Felix Michel (dk. 60) (Eskişehirspor), Nemanja Kojic (dk. 63), Halil Çolak (dk. 85) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Mustafa Kaplan