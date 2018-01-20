Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Eskişehirspor İstanbulspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Eskişehirspor İstanbulspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 18. haftasında karşılaşmasında Eskişehirspor ile İstanbulspor karşılaştı. Eskişehirspor İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Eskişehirspor İstanbulspor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Eskişehirspor İstanbulspor kaç kaç bitti?

20 Ocak 2018 23:10

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

60. dakikada Hasan Hüseyin'in sağ kanattan kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Felix, şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0

63. dakikada Eskişehirspor ceza sahası etrafında pas yapan İstanbulspor, ev sahibi ekibe 3 dakika sonra cevap verdi. Onur'un defansın arkasına sarkıttığı pası Nemanja Kojic sol ayağıyla ağlara gönderdi. 1-1

85. dakikada İbrahim'in ceza sahasına havalandırdığı topu iyi kontrol eden Halil Çolak, takımına 3 puanı getiren golü attı. 1-2

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Soner, Maraş xx, Vural Gül xx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, B.Aziz Özer x, Kaan Kanak x, Semih Güler x (Serdar Yazıcı dk. 88 ?) Felix Michel (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jerry Akaminko xx, Uğur İnceman x (Furgan Polat dk. 75 x), Hüseyin Acar xx, Erkan Zengin x, Chikeluba Ofoedu xx, Bruno Mezenga x

Yedekler: Gökhan Siverek, Bedirhan Altunbaş, Aykut Akgün, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Yücel İldiz

İstanbulspor: Okan Kocuk xx, Yalçın Kılınç x, Onur Ergün xx, Aldin xx, Cajic x, Oğuzhan Berber x, Wellington xx, Muhammed Demirci x (Onur Kolay dk. 70 x), Kubilay Aktaş xx, Mehmet Zeki Çelik x (Ali Dere dk. 52 x), Nemanja Kojic xx (İbrahim Yılmaz dk. 75 x), Halil Çolak x

Yedekler: Umut Kaya, Tuncer Duhan Aksu, Halil Yılmaz, Eslem Öztürk, Yunus Emre Yalçın, Jean-Jacques Bougouhi, Zafer Şensoy

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Felix Michel (dk. 60) (Eskişehirspor), Nemanja Kojic (dk. 63), Halil Çolak (dk. 85) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Mustafa Kaplan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç