ÖZET İZLE: Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu Maç Özeti ve Golleri İzle | Eskişehir Altınordu maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele konuk takımın 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası içerisine sarkıtılan topu iyi takip eden Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Kayacan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Onur Karabaş penaltı vuruşunu işaret etti.

3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Kerim Avcı, topu Kayacan'ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

5. dakikada Semih Şentük defans oyuncularının müdahalesi ile yerde kalınca, Onur Karabaş bu sefer Eskişehirspor lehine penaltı verdi.

6. dakikada Bruno'nun kullandığı penaltıyı Erce çelerek solundan dışarı gönderdi.

14. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahası dışında kontrol eden Hasan Ayaroğlu'nun şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı elinden kaçırdı fakat Semih Şentürk tamamlayamadı.

24. dakikada Ofoedu'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Erce parmaklarının ucuyla üstten kornere gönderdi.

31. dakikada Dorukhan'ın sağdan kaleye gönderdiği orta şut karışımı vuruşu Semih Şentürk dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-1

36. dakikada orta sahadan savunma arasına Kerim Avcı tarafından atılan pas ile Barış Alıcı buluştu. Barış ve kaleci Kayacan'ın aynı anda müdahalesi ile top Eskişehirspor kalesine yönelerek az farkla yerden dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan gelen Altınordu'da Kerim Avcı'nın ortasına Barış Alıcı gelişine vurarak takımını bir kez daha öne geçirdi. 1-2

64. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun iki oyuncunun arasından sıyrılarak verdiği pası alan Semih Şentürk, yüzünü kaleye dönerek yaptığı vuruş ile maça yeniden dengeyi getirdi. 2-2

81. dakikada kaptırılan topu Barış Alıcı ceza sahasına ortaladı, Deniz Vural'a sadece dokunmak kaldı. 2-3

90. dakikada Eskişehirspor'u az adamla yakalayan Altınordu, Barış Alıcı'nın pasında Ali Mert Aydın ile golü buldu. 2-4



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Karabaş xx, Orkun Aktaş xx, Habip Tiryaki xx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Dorukhan Toköz xx, Ofoedu xx, Kaan Kanak x, Hasan Ayaroğlu xx, Jerry Akaminko xx, Semih Şentürk xxx, Hasan Hüseyin Acar xx, Hürriyet Gücer xx (Andaç Güleryüz dk. 90 ?), Semih Güler x (Aykut Akgün dk. 90 ?), Bruno x (Bilal Aziz Özer dk. 84 x)

Yedekler: Gökhan Siverek, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xx, Mehmet Murat Uçar xx, Hasan Hatipoğlu xx, Yusuf Acer xx, Berkay Samancı x (Deniz Vural dk. 57 x), Serkan Göksu xx, Barış Alıcı xx, Kerim Avcı xx (Muhammed Rıdvan Özdemir dk. 74 x), Erdoğan Yeşilyurt xx (Ali Mert Aydın dk. 87 ?), Mirkan Aydın xx

Yedekler: Berke Özer, Fatih Aktay, Alican Özfesli, Musa Caner Aktaş, Recep Yemişci, Enis Durak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Semih Şentürk (dk. 31 ve 64) (Eskişehirspor), Kerim Avcı (dk. 3 pen) Barış Alıcı (dk. 55), Deniz Vural (dk. 81), Ali Mert Aydın (dk. 90) (Altınordu)

Sarı kartlar: Bruno, Jerry Akaminko, Hürriyet Gücer, Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak (Eskişehirspor), Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

