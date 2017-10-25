ÖZET İZLE: Eyüpspor 4-2 Gümüşhanespor|Eyüpspor Gümüşhanespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar
19. dakikada sağ taraftan Onur’un kullandığı köşe vuruşunda seken top ile ceza sahası içinde buluşan Ersel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+1. dakikada Mehmet Tosun’un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Devret’in kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berk Ünsal’ın ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Burak Kaplan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
79. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kubilay Akyüz’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Tosun’un kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
97. dakikada Erkan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
100. dakikada Mehmet Tosun'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen topa Mehmet Kodeş’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
102. dakikada sol taraftan yapılan ortada Salih Kurşunlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
104. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kale sahası içinde Mehmet Tosun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
117. dakikada sağ tarafta topla buluşan Atakan Arslan’ın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Kubilay Akyüz’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
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Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Fatih Söyler xx, Emir Eray Eyisoy xx
Eyüpspor: Burak Kaplan xx, Yüksel Kayaalp xx, Erkan Yetişmiş xx, Dede Çelik xx, Ahmet Devret xx, Barış Memiş xx(Atakan Arslan dk. 46 xx), Mehmet Tosun xxx, İsmail Ayaz xx (Gencay Erten dk. 77 x), Kubilay Akyüz xx, Bilal Gülden xx, Emrah Meteoğlu xx (Mehmet Kodeş dk. 64 xxx)
Yedekler: Mahmut Demirgan, Doğukan Bad, Hamit Aydın, Erhan Aydın
Teknik Direktör: Ekrem Al
Gümüşhanespor: Melig Ağa xx, Ramazan Işık xx (Musa Yılmazer dk. 46 x), Fırat Arıkan xx, Salih Kurşunlu xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Mehmet Önkuzu xx, Kağan Söylemezgiller xx, Serhat Mermer xx, Onur Okan xx (Tita dk. 61 x), Ersel Aslıyüksek xx, Berk Ünsal xx (Oktay Delibalta dk. 74 x)
Yedekler: Aykut Kıratlı, Mehmet Çiçek, Ziya Şakar, Musa Yılmazer, Furkan Yaman
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 19), Salih Kurşunlu (dk. 102) (Gümüşhanespor), Mehmet Tosun (dk. 86 ve 104),
Mehmet Kodeş (dk. 101), Kubilay Akyüz (dk. 117) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Serhat Mermer, Fırat Arıkan, Kubilay Akyüz (Gümüşhanespor)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu