ÖZET İZLE: Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş Maç Özeti Ve Golleri İzle | FB BJK Kaç Kaç Bitti?

Fenerbahçe Beşiktaş Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk etti. Babel ve Ayew'in karşılıklı golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Maçtan dakikalar

14. dakikada kullanılan taç atışında sol kanatta Aatif topla buluştu. Bu futbolcunun ortasında Karius'un çıkardığı topa Slimani dokunamadı.

15. dakikada Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Şener'in ortasında Pepe'den seken topa Aatif kafayı vurdu ancak yine Kaius'u geçemedi.

20. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında topu kapan Babel ceza sahası dışından sert vurdu. Reyes'in son anda ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahasına hareketlenip plasesini yaptı ancak top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Benzia'nın sağdan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı top Hasan Ali'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şutta Karius gole izin vermedi.

31. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

34. dakikada Hasan Ali'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew istediği gibi vuramadı ve topu üstten auta gönderdi.

35. dakikada Caner'in savunmada uzaklaştıramadığı top Hasan Ali'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Pepe'nin savunmadan uzaklaştırmak için gelişigüzel vurduğu top Babel'de kaldı. Bu futbolcu çok iyi kontrol edip uzaktan çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1

54. dakikada Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Oğuzhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lens zor pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top direğin yanından dışarı gitti.

58. dakikada topla buluşan Hasan Ali yine uzaktan şansını denedi. Karius'un uzanıp çıkardığı topu savunma kornere gönderdi.

61. dakikada Lens'in ara pasında topla buluşan Babel, çaprazdan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali soldan çok iyi ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Ayew kafayı vurdu ve beraberliği sağladı. 1-1

75. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Harun'un pasında hareketlenen Eljif, soldan bindiren Valbuena'nı gördü. Bu futbolcunun plasesinde Karius gole izin vermedi.

78. dakikada Ayew'in pasında topla buluşan Jailson, soldan bindiren Eljif'i gördü. Bu futbolcunun yerden pasında kimse dokunamadı ve top auta gitti.

90. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın savunmanın arkasına pasında Larin kayarak vurmak istedi ancak topa dokunamadı.

Öte yandan maç bitiminde Caner Erkin, hakeme itirazdan sarı kart gördü. Caner itirazını sürdürünce hakem Fırat Aydınus ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal (Eljif Elmas dk. 56), Jailson, Ayew, Benzia (Mehmet Ekici dk. 89 ?), Aatif (Valbuena dk. 62), Slimani

Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Frey, Barış, Yiğithan

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma (Necip dk. 90+1 ?), Oğuzhan (Ljajic dk. 70), Lens (Larin dk. 70), Babel

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 40) (Beşiktaş), Ayew (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Caner (Maç bitiminde)

Sarı kartlar: Reyes (Fenerbahçe), Tolgay, Oğuzhan, Quaresma (Beşiktaş)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın - Oğuzhan Ort

