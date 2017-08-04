ÖZET İZLE: Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz UEFA maçı geniş özet ve golleri izle

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı konuk etti. Dirar ve Huspek'in karşılıklı golleriyle karşılaşma 1-1 sona erdi ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu.

FENERBAHÇE 1-1 STURM GRAZ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Potzmann’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etmeyi başardı.

24. dakikada Valbuena’nın soldan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Martin Skrtel kafayı vurdu ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

29. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu Lykogiannis, Rocher’e aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada Valbuena soldan rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve arka direkteki Dirar’ı gördü. Bu futbolcu yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Valbuena’nın savunmanın arasından attığı topa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içine girip ortasını yaptı ancak kaleci Siebenhandl, Ahmethan’dan önce topa sahip oldu.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar, rakibini ekarte edip içeriye kat etti. Ceza sahası önüne gelen Dirar sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

66. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Zulj, savunmanın arkasına sarkan Huspek’e çıkardı. Bu futbolcu Hasan Ali’den sıyrılıp düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. 1-1

69. dakikada Hierlander’in sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan önce iyi yükselen Schubert kafayı vurdu, ancak top az farkla auta gitti.

71. dakikada kazanılan korner atışında Valbuena ceza sahası içine doldurdu, Martin Skrtel yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak topu dışarı gönderdi.

76. dakikada Hierlander, orta sahada aldığı topla önündeki boşluğu iyi değerlendirdi ve ceza sahası önüne kadar geldi. Kaleye vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

84. dakikada Valbuena, Dirar’dan aldığı pasla arka direkteki Mehmet Topal’ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.

89. dakikada Martin Skrtel, savunmada kaptığı topla rakip ceza sahasına doğru hareketlendi. 3 oyuncudan sıyrılan Slovak futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top az farkla auta gitti.

90. dakikada sol kanatta gelişen atakta Potzmann, çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan Demirel, topu kornere göndermeyi başardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Madley xxx, Constantine Hadzidakis xxx, Marc Perry xxx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xxx, Hasan Ali xx, Dirar xxx, Josef de Souza xx, Ozan x (Mehmet Topal dk. 82 ?), Valbuena xxx (Isla dk. 90+3 ?), Alper xxx, Ahmethan xx (Van Persie dk. 62 xx)

Yedekler: Kameni, İsmail, Aatif, Stoch

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sturm Graz: Siebenhandl xx, Koch xx, Maresic xx, Lykogiannis xxx, Potzmann xxx, Jeggo xx (Schmid dk. 82 ?), Zulj xx, Huspek xxx, Hierlander xxx, Rocher x (Zulechner dk. 46 x), Alar x (Schubert dk. 63 x)

Yedekler: Gratzei, Lovric, Puchegger, Lema

Teknik Direktör: Franco Foda

Goller: Dirar (dk. 32) (Fenerbahçe), Huspek (dk. 66) (Sturm Graz)

Sarı kartlar: Jeggo, Maresic (Sturm Graz), Neustadter, Alper (Fenerbahçe)

Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki

Fenerbahçe’nin Sturm Graz’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan ancak etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ozan Tufan’a, 82. dakikada yerini Mehmet Topal’a bırakırken tribünler tarafından tepki gösterildi. Taraftarlar, Hasan Ali’yi de ıslıkladı.

Sturm Graz karşısında ilk 11’de maça başlayan ancak etkisiz bir görüntü çizen Ozan Tufan, dakikalar 82’yi gösterdiğinde yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Genç futbolcu oyundan çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ozan Tufan’ı ıslıklayarak protesto etti. Ozan Tufan ise tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Sturm Graz’ın attığı golde yediği çalımla taraftarların tepkisini çeken Hasan Ali Kaldırım da, bu dakikadan sonra top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklandı. Bazı taraftarlar, Hasan Ali lehine tezahürat yapsa da, tribünler, ıslıklayarak tezahürat yapan taraftarları da susturdu.

Valbuena alkışlarla yerini Isla'ya bıraktı

Sturm Graz karşısında oynadığı futbolla taraftarları mest eden Valbuena, 93. dakikada yerini yeni transfer Isla'ya bırakırken, taraftarlar uzun süre Fransız futbolcuyu ayakta alkışladı.

Sturm Graz ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf olurken, sarı-lacivertlilerin en etkili ismi olarak dikkat çeken Valbuena, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yerini Isla'ya bırakırken, tribünler Fransız oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı. Mücadelenin bitimiyle birlikte tribünler, takımı çağırırken Valbuena tezahüratları Kadıköy'ü inletti. Yıldız futbolcu, kendisini çağıran taraftarları kırmadı ve bütün tribünlere tek tek giderek sarı-lacivertlileri selamladı.

Van Persie yedek, Ahmethan 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hollandalı yıldız Robin van Persie, iyileşmesine karşın hazır olmadığı için ilk 11'de şans bulamadı. Genç Ahmethan, bu maçta da Aykut Kocaman'ın ilk tercihi oldu.

Sturm Graz ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle götürülmeyen Robin van Persie, rövanş karşılaşmasında 18 kişilik kadroda yer aldı ancak mücadeleye yedek başladı. Sakatlığı nedeniyle takımla uzun süre birlikte çalışamayan Hollandalı futbolcu hazır olmadığı için Graz karşısında yedek bekledi. Teknik Direktör Aykut Kocaman, deplasmanda oynanan maçta olduğu gibi, bu mücadelede de genç Ahmethan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Ahmethan'ın istekli ve mücadeleci futbolu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi,

Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribünde eşlik etti.