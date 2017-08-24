ÖZET İZLE: Fenerbahçe 1-2 Vardar| Fener Vardar maçı geniş özet ve golleri izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Makedon temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Isla’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

11. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı çıktı.

22. dakikada İsmail’in orta sahasın solundan uzun pasında defansın arkasında sarkan Robin van Persie’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski’de kaldı.

23. dakikada Valbuena’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal’ın yerden sert vuruşunda kaleci Gacevski’den seken topu defans uzaklaştırdı.

42. dakikada Barseghyan’ın sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Barseghyan’ın dönen topta tekrar vuruşunda ise kaleci Kameni kurtardı.

53. dakikada Dirar’ın ceza sahası dışından ortasında altı pasta topla buluşan Ozan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski’de kaldı.

58. dakikada Valbuena’nın ceza yayının üzerinden vuruşunda kaleci Gacevski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skrtel’in indirdiği topu Neustadter ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jigauri’nin ceza sahası içine girip defansın müdahalesine rağmen kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada atılan uzun pasta defansın arkasında sarkan Barseghyan’ın sol taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Kameni ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten dışarı gitti.

90+2. dakikada Barseghyan'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Gligorov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Daniel Stefanski xx, Marcin Boniek xx, Dawid Igor Golis xx

Fenerbahçe: Kameni x, Isla x, Neustadter xx, Skrtel x, İsmail x, Mehmet Topal x (Ahmethan dk. 75 ?), Ozan x, Dirar x, Valbuena xx, Alper x (Aatif dk. 44 x), Robin van Persie x (Soldado dk. 59 x)

Yedekler: Volkan Demirel, Hasan Ali, Muhammed, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Vardar: Gacevski xxx, Hambartsumyan xxx, Novak xxx, Velkoski xx (Gligorov dk. 74 xx), Brdarovski xxx, Spirovski xx, Nikolov xxx, Jigauri xx (Kojasevic dk. 84 ?), Blazevski xx (Musliu dk. 62 xx), Felipe xxx, Barseghyan xxx

Yedekler: Aleksovski, Demiri, Glisic, Dos Santos

Teknik Direktör: Cedomir Janevski

Goller: Neustadter (dk. 61) (Fenerbahçe), Jigauri (dk. 68), Gligorov (dk. 90+2) (Vardar)

Sarı kartlar: Neustadter, Ozan (Fenerbahçe)

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Hambartsumyan, Velkovski, Novak, Demiri, Nikolov, Spirovski, Kojasevic, Felipe, Blazevski, Barseghyan

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'la 2-0'ın rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde en az 3 farklı kazanarak tur atlamak istiyor.

Makedonya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, sahasında oynayacağı mücadelede tur kovalıyor. Bu sezon çıktığı ilk resmi maçta Sturm Graz'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, sonrasında 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere boy gösterdiği 4 mücadelede 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Giuliano ve Soldado transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında mutlak tur arıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.

Fenerbahçe Vardar maçı ne zaman saat kaçta şifresiz mi

24 Ağustos Perşembe günü (bugün) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak mücadele D-SMART'ın SMART SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Josef cezalı

Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Aynı şekilde Vardar'da da takımın en önemli isimlerinden birisi olan Boban Grncarov, kırmızı kart cezalısı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonunu atlatan Robin van Persie, bu mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe - Vardar maçı İdman TV ve AZ TV'de şifresiz mi?

Fenerbahçe - Vardar maçı Azerbaycan kanalları İdman TV ve AZ TV'nin yayın akışında yer almıyor.

Fenerbahçe – Vardar maçını şifresiz verecek kanallar listesi:

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 3 HD Cro

Arena Sport BİH

Bein Sports Mena HD 1

Bein Sports Aus

Orf Eins

Arena Sport 2 (serbia)

Arena Sport 4 HD (cro)

beIN Sports MAX 6 (france)

Bahreyn CONNECT Arabia,

beIN Sports Arabia 1 HD

Viasat Football Sweden

Bosna Hersek Klik SPORT,

Arena Sport BIH

Arena Sport 3

Teleculup Sports PPV

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472

Pol : H (Yatay)

Symbol : 23450

Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)

Frekans: 12447

Pol.: Yatay(H)haberler12

Symbol: 2400

Fec: 3/4

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.