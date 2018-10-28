ÖZET İZLE | Fenerbahçe 1-3 Ankaragücü özet izle goller izle | Fenerbahçe - Ankaragücü kaç kaç?

Fenerbahçe - Ankaragücü özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Faty, penaltıdan Erdem ve El Kabir kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Frey'den geldi.

Slimani atıldı, derbide yok!

Fenerbahçe'de, Ankaragücü'nün kazandığı penaltının ardından hakeme üst üste itirazlarda bulunan Slimani kırmızı kart gördü. Cezayirli futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesinde Anderlecht müsabakasında oynayan 3 isim sahada yer almadı.

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de geçtiğimiz perşembe günü kadroda yer alan Diego Reyes, Eljif Elmas ve Michael Frey kadroda yer almadı. Teknik direktör Phillip Cocu bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, İsmail Köybaşbaşı ve Andre Ayew'e ilk 11'de görev verdi.

Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü ile karşılaştığı müsabakada bu sezon Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez 11'de yer aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında sonradan oyuna girmiş ve 16 dakika sahada kalmıştı.

Tribünlerde Cocu istifa sesleri

Fenerbahçe-Ankaragücü maçının 70. dakikasında tribünler Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu istifaya davet etti.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünler Phillip Cocu'yu istifaya davet etti. Maçın genelinde varlık gösteremeyen Fenerbahçeli futbolcular da tepki görürken, müsabakanın 70. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. İstifa tezahüratları yapıldığı sırada Cocu yedek kulübesinden çıkmadı.

Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları!

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'a destek tezahüratları yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi. Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada ön direkte Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada ceza yayı önünde Jailson'dan topu kapan El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

30. dakikada Benzia'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

35. dakikada sağ taraftan Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kubilay'ın indirdiği topu Faty ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan El Kabir'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Jailson'un kafa vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada sağ taraftan Isla'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani arka direğe indirdi. Arka direkte kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak Korcan'a çarparak kornere gitti.

69. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Djedje'ye Benzia'nın yaptığı müdahalede hakem Hüseyin Göçek'i VAR uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Göçek, penaltıya hükmetti.

74. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun'un sağından ağlarla buluştu. 0-2

77. dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Harun'la karşı karşıya kalan El Kabir'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekerek ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada Valbuena'nın uzaktan sert şutunda Korcan'ın sektirdiği top Frey'de kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-3

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Harun, Isla, Nestadter, Skrtel, Hasan Ali, Oğuz Kağan (Frey dk. 60), Jailson, Ayew, İsmail Köybaşı (Valbuena dk. 74 ?), Benzia (Eljif dk. 84 ?), Slimani

Yedekler: Berke, Alper, Soldado, Şener, Reyes, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Ankaragücü: Korcanx, Erdem, Yalçın Ayhan (Kone dk. 45+1), Alihan (Sedat dk. 45+5), Pinto, Faty, Djedjex, Bifoumax, Kenan, Kubilay, El Kabirx (İlhan dk. 78)

Yedekler: Altay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Putsila, Kone, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Faty (dk. 35), Erdem (dk. 74 pen.), El Kabir (dk. 77) (Ankaragücü), Frey (dk. 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Slimani (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Hasan Ali, İsmail Köybaşı, Skrtel, Benzia (Fenerbahçe), Bifouma, Kenan, Faty, El Kabir, Kubilay (Ankaragücü)

