ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor özet izle goller izle | Fenerbahçe - Alanyaspor kaç kaç?

Fenerbahçe - Alanyaspor özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı - Lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı ve 6 maç aradan sonra galip geldi.

Fenerbahçe'ye Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Ayew ve Frey kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den ‘Birlikte Eşitiz' çağrısı

Fenerbahçe, dünya çapında kadın erkek eşitliğini anlatan HeForShe kampanyasına destekte bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor müsabakasına sarı-lacivertli ekip dünyada kadın-erkek eşitliğini anlatan ‘HeForShe' ile sahaya çıktı. HeForShe kampanyasına destek için Fenerbahçe'de forma numaraları ve isimler magenta rengine boyandı. Sarı-lacivertli futbolcular ayrıca seremoniye ‘Birlikte Eşitiz' yazılı pankartla sahaya çıktı.

Alanyaspor, Koray Şener'i unutmadı

Alanyasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesinde Koray Şener için kale arkasına çiçek bıraktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Koray Şener'i Alanyasporlu futbolcular unutmadı. Fenerbahçe maçı öncesi seremoniden sonra kale arkası tribününe doğru yönelen Alanyasporlu futbolcular Şener için çiçek bıraktı. Alanyasporluların bu hareketi tribünler tarafından alkışlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için tezahüratlarda bulundu.

Valbuena'ya sevgi seli

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena oyundan alınırken, sarı-lacivertli taraftarlar Valbuena'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya taraftarlar Kadıköy'de özel ilgi gösterdi. Maç içerisinde gösterdiği performansla ve bitmeyen hırsıyla taraftarları mest eden 34 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla sahayı terk etti. 65. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Valbuena taraftarın ilgisine teşekkür ederek seyircileri alkışladı.

Mathieu Valbuena sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Frey'den 2 maçta 2 gol

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette önemli paya sahip oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre'nin FC Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının gol yükünü sırtlayan isimler arasında yer aldı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht müsabakasında gol atan Frey, Süper Lig'de de Alanyaspor'u boş geçmedi. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasının 31. dakikasında Mathieu Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Michael Frey kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermiş ve takımının 2. golünü kaydetmişti. Frey attığı bu golle Anderlecht maçından sonra Alanyaspor'uda boş geçmemiş oldu.

Michael Frey bütün resmi müsabakalarda Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe 4 maç sonra evinde kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç sonra ilk kez evinde kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek evinde 4 maç sonra ilk kez kazandı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 1. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve daha sonra 4. haftada Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu. 6. haftada Beşiktaş, 8. haftada Başakşehir ile berabere kalan sarı-lacivertliler son olarak 10. haftada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe 12. haftada Alanyaspor karşısında 2-0'lık net bir galibiyet alarak sahasında galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

19. dakikada orta sahada rakiplerinden sıyrılan Isla'nın pasında sağ kanatta topu alan Ayew'in ceza yayı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-0

24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Eljif Elmas'ın içeriye çevirdiği topta Frey'in topukla vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.

31. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Djalma Compos'un pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan'a verdi. Efecan'ın topu alır almaz vuruşunda ise kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Baino'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Papiss Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Harun kornere gönderdi.

80. dakikada Benzia'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı Ayew'e atmak isterken araya Merih girdi ve tehlikeyi önledi.

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Harun, Şener (İsmail dk. 53), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena (Benzia dk. 64), Andre Ayew, Frey, Slimani (Mehmet Topal dk. 84 ?)

Yedekler: Berke, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baino, Maniatis (Villafanez dk. 35), Ceyhun (Augusto dk. 78 ?), Efecan (Bobo dk. 73 ?), Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk Ahmet, Welinton, Taha, Hasan

Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak

Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)

Valbuena'ya sevgi seli

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena oyundan alınırken, sarı-lacivertli taraftarlar Valbuena'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya taraftarlar Kadıköy'de özel ilgi gösterdi. Maç içerisinde gösterdiği performansla ve bitmeyen hırsıyla taraftarları mest eden 34 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla sahayı terk etti. 65. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Valbuena taraftarın ilgisine teşekkür ederek seyircileri alkışladı.

Mathieu Valbuena sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Frey'den 2 maçta 2 gol

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının aldığı galibiyette önemli paya sahip oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre'nin FC Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının gol yükünü sırtlayan isimler arasında yer aldı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht müsabakasında gol atan Frey, Süper Lig'de de Alanyaspor'u boş geçmedi. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasının 31. dakikasında Mathieu Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Michael Frey kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermiş ve takımının 2. golünü kaydetmişti. Frey attığı bu golle Anderlecht maçından sonra Alanyaspor'uda boş geçmemiş oldu.

Michael Frey bütün resmi müsabakalarda Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe 4 maç sonra evinde kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4 maç sonra ilk kez evinde kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek evinde 4 maç sonra ilk kez kazandı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 1. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve daha sonra 4. haftada Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu. 6. haftada Beşiktaş, 8. haftada Başakşehir ile berabere kalan sarı-lacivertliler son olarak 10. haftada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe 12. haftada Alanyaspor karşısında 2-0'lık net bir galibiyet alarak sahasında galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Kadıköy'de 31 bin seyirci

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı 31.216 sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi 31.216 biletli seyirci izledi. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

19. dakikada orta sahada rakiplerinden sıyrılan Isla'nın pasında sağ kanatta topu alan Ayew'in ceza yayı sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-0

24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Eljif Elmas'ın içeriye çevirdiği topta Frey'in topukla vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.

31. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Djalma Compos'un pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Villafanez, topu Efecan'a verdi. Efecan'ın topu alır almaz vuruşunda ise kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Baino'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Papiss Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Harun kornere gönderdi.

80. dakikada Benzia'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı Ayew'e atmak isterken araya Merih girdi ve tehlikeyi önledi.

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe: Harun, Şener (İsmail dk. 53), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Eljif Elmas, Valbuena (Benzia dk. 64), Andre Ayew, Frey, Slimani (Mehmet Topal dk. 84 ?)

Yedekler: Berke, Reyes, Yiğithan, Barış, Mahsun Çapkın

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baino, Maniatis (Villafanez dk. 35), Ceyhun (Augusto dk. 78 ?), Efecan (Bobo dk. 73 ?), Junior Fernandes, Djalma Campos, Papiss Cisse

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk Ahmet, Welinton, Taha, Hasan

Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak

Goller: Andre Ayew (dk. 19), Frey (dk. 31) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İsmail, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ceyhun, Merih (Aytemiz Alanyaspor)

